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В Браславском районе «подводный охотник» пытался пересечь латвийскую границу по дну Двины

30.08.2019 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники погранзаставы «Друя» 28 августа на берегу Западной Двины задержали подводного охотника, который хотел пересечь границу по воде. Его остановили в 300 метрах от Латвии, сообщает Госпогранкомитет.


47-летний житель Браслава был одет в гидрокостюм, с собой имел радиостанцию и ласты. Документов на право нахождения в пограничной полосе у мужчины не было.

Мужчина пояснил, что занимался подводной охотой. Однако пограничники установили, что «легенда» не соответствует действительности.

В отношении мужчины начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение погранрежима. Санкция каждой из статей предусматривает штраф до 50 базовых величин.


 
 
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47-летний житель Браслава был одет в гидрокостюм, с собой имел радиостанцию и ласты.
 
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