|
В Браславском районе «подводный охотник» пытался пересечь латвийскую границу по дну Двины
30.08.2019 11:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудники погранзаставы «Друя» 28 августа на берегу Западной Двины задержали подводного охотника, который хотел пересечь границу по воде. Его остановили в 300 метрах от Латвии,
47-летний житель Браслава был одет в гидрокостюм, с собой имел радиостанцию и ласты. Документов на право нахождения в пограничной полосе у мужчины не было.
Мужчина пояснил, что занимался подводной охотой. Однако пограничники установили, что «легенда» не соответствует действительности.
В отношении мужчины начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение погранрежима. Санкция каждой из статей предусматривает штраф до 50 базовых величин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
47-летний житель Браслава был одет в гидрокостюм, с собой имел радиостанцию и ласты.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)