В Браславском районе «подводный охотник» пытался пересечь латвийскую границу по дну Двины

Источник материала: Tut.by

Сотрудники погранзаставы «Друя» 28 августа на берегу Западной Двины задержали подводного охотника, который хотел пересечь границу по воде. Его остановили в 300 метрах от Латвии, сообщает Госпогранкомитет.





47-летний житель Браслава был одет в гидрокостюм, с собой имел радиостанцию и ласты. Документов на право нахождения в пограничной полосе у мужчины не было.

Мужчина пояснил, что занимался подводной охотой. Однако пограничники установили, что «легенда» не соответствует действительности.

В отношении мужчины начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение погранрежима. Санкция каждой из статей предусматривает штраф до 50 базовых величин.



