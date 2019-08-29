Осенний призыв: военные врачи ответят на вопросы читателей

Источник материала: Tut.by

Как решают, кто годен к службе в армии, а кто — нет? Военные врачи ответят на вопросы читателей порталов TUT.BY и «Здоровые люди» .

В стране идет осенний призыв. Портал «Здоровые люди» собирает вопросы о требованиях к здоровью призывников: кто годен, кто не годен к службе в армии и как это определяется.

На ваши вопросы ответят председатель ГУ «Центральная военно-врачебная комиссия Вооруженных Сил Республики Беларусь», главный эксперт Вооруженных сил, полковник медицинской службы Александр Горбарчук и специалисты ЦВВК.

Вопросы можно присылать на почту info@24health.by до 2 сентября либо оставлять на форуме под этой заметкой. Ответы будут опубликованы на порталах «Здоровые люди» и TUT.BY.