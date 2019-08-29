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Осенний призыв: военные врачи ответят на вопросы читателей
30.08.2019 11:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как решают, кто годен к службе в армии, а кто — нет? Военные врачи ответят на вопросы читателей порталов TUT.BY и
В стране идет осенний призыв. Портал «Здоровые люди» собирает вопросы о требованиях к здоровью призывников: кто годен, кто не годен к службе в армии и как это определяется.
На ваши вопросы ответят председатель ГУ «Центральная военно-врачебная комиссия Вооруженных Сил Республики Беларусь», главный эксперт Вооруженных сил, полковник медицинской службы Александр Горбарчук и специалисты ЦВВК.
Вопросы можно присылать на почту info@24health.by до 2 сентября либо оставлять на форуме под этой заметкой. Ответы будут опубликованы на порталах «Здоровые люди» и TUT.BY.
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Как решают, кто годен к службе в армии, а кто - нет? Военные врачи ответят на вопросы читателей порталов TUT.BY и «Здоровые люди».
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