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Осенний призыв: военные врачи ответят на вопросы читателей

30.08.2019 11:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как решают, кто годен к службе в армии, а кто — нет? Военные врачи ответят на вопросы читателей порталов TUT.BY и «Здоровые люди».

В стране идет осенний призыв. Портал «Здоровые люди» собирает вопросы о требованиях к здоровью призывников: кто годен, кто не годен к службе в армии и как это определяется.

На ваши вопросы ответят председатель ГУ «Центральная военно-врачебная комиссия Вооруженных Сил Республики Беларусь», главный эксперт Вооруженных сил, полковник медицинской службы Александр Горбарчук и специалисты ЦВВК.

Вопросы можно присылать на почту info@24health.by до 2 сентября либо оставлять на форуме под этой заметкой. Ответы будут опубликованы на порталах «Здоровые люди» и TUT.BY.

 
 
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Как решают, кто годен к службе в армии, а кто - нет? Военные врачи ответят на вопросы читателей порталов TUT.BY и «Здоровые люди».
 
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