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Ко дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

30.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

У нас каждый работник на вес золота

Ко дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

Сервисная бригада импортного газового оборудования — слесари по обслуживанию Григорий Богатко, Анатолий Потрубейко и старший мастер Валерий Стадник

Ко дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

оператор ПЭВМ Валентина Горчинская

Ко дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

Оператор Александра Головач

Ко дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

Марина Свиридчук и Татьяна Тукина работают с обращениями граждан по принципу одно окно

Ко дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

Кладовщик Александр Юрковец, работает в организации 18 лет

Ко дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

Водители Олейник Иван и Евгений Бесан

Ко дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

Аварийная бригада — слесарь восстановительных работ Виктор Сеген и водитель Владимир Бруцкий

Именно так характеризует своих подчинённых начальник Давид-Городокского участка унитарного предприятия «Брестоблгаз» Григорий Тукин.
– Очень важно, чтобы человек любил свою работу по-настоящему, – добавляет Григорий Александрович. – Тогда никаких проблем возникать не будет. Когда человек ценит своё рабочее место, он будет работать хорошо и качественно. Все наши кадры – люди надёжные и опытные. С ними можно и в огонь, и в воду.
Стоит добавить, что и сами работники участка говорят точно так же про своего начальника. Взаимная симпатия выливается в слаженную работу. А работы тут действительно хватает. Давид-Городокский участок обслуживает 25 населённых пунктов, включая самые большие агрогородки района – Ольшаны, Большое Малешево, Рубель. 7173 абонента пользуются сжиженным газом, 5058 – природным. За счёт средств, выделяемых на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, практически полностью газифицированы Теребличи, Коротичи и Рубель.
Естественно, чтобы обслужить такую территорию, нужно большое количество людей и техники. На данный момент штат Давид-Городокского участка составляет 50 человек. Многие из них работают уже на протяжении многих лет. Такие, как кладовщик Александр Юрковец, который трудится тут 18 лет. Сразу он работал на доставке баллонов с сжиженным газом. Тогда они доставлялись в сельхозпредприятия, где свой кладовщик выдавал их жителям по заявкам. Несомненно, и сейчас многие вспомнят то время, когда баллоны хозяева везли домой на своих тележках и велосипедах.
С открытия в 2003 году газопровода в Давид-Городке с каждым годом количество этих красных резервуаров для газа постепенно уменьшалось. Владельцы домов активно переходили на природный газ. Сейчас склад в Давид-Городокском участке – единственный в районе. В этом году сюда были привезены баллоны из Столинского РГС. Так что работы у Александра Николаевича много.
Как и у сервисной бригады импортного газового оборудования, в составе которой старший мастер Валерий Стадник, слесари Григорий Богатко, Анатолий Потрубейко, Дмитрий Куст и Вячеслав Бесан. Операторы персональных электронно-вычислительных машин Валентина Горчинская и Светлана Головач сообщают адреса, по которым нужно ехать. Каждый день сервисная бригада посещает 8-10 домов и обслуживает газовое оборудование. Их хорошо знает каждый пользователь природного газа, так как эта процедура проходит каждый год. Парни рассказывают, что иногда, несмотря на все меры, принятые в рамках профилактики нарушений правил пользования газовым оборудованием, есть люди, которые ими пренебрегают. Проще говоря, относятся беспечно к своей же жизни. Например, закрывают вентиляционные каналы, предназначенные для постоянного обновления воздуха. В ход идут совершенно разные подручные материалы: от плёнки до старых тряпок. Мотивируют тем, что через них «в дом идёт холод». Приходится объяснять, почему этого нельзя делать. Кстати, работники сервисной бригады часто рассказывают про правила безопасности и детям, которые часто приходят на экскурсии.
А вот последствия аварий, связанных с неправильным использованием газового оборудования, исправляют пять бригад. Одна из них в составе слесаря аварийных восстановительных работ Виктора Сегена и водителя Владимира Бруцкого как раз приехала с вызова: снимали счётчик для сверки. Рассказывают, что чаще всего выезжают по причине аварий на газопроводах и утечки газа. Последняя проблема, в первую очередь, касается пожилых людей и семей с маленькими детками. На новом автомобиле, купленном в этом году, аварийные бригады доезжают до места аварии за считанные минуты.
Все вызовы поступают на пульт, возле которого дежурят операторы аварийно-диспетчерской службы Ирина Туровец, Людмила Бруцкая и Александра Головач. Александра Васильевна рассказывает, что в день поступает до 200 звонков: от заявок на доставку до аварийных вызовов. Но ей не привыкать отвечать на эти звонки, ведь уже два десятилетия работает она в этой сфере.
Также большой опыт в общении с людьми у контролёров газоснабжающей организации Марины Свиридчук и Татьяны Тукиной. Но они чаще лично общаются с гражданами, которые приходят для подписания договоров и оформления других документов. Признаются, что терпение – самое главное качество, нужное в их профессии. Ведь в кабинете бывают люди абсолютно разных возрастов и статусов. Для того, чтобы клиенты на месте получили все ответы на вопросы, контролёры работают по принципу «одно окно».
В автопарке Давид-Городокского участка 13 автомобилей, причём все они практически новые. Поэтому приятно работать на них водителям, среди которых Иван Олейник и Евгений Бесан. Парни хоть и только несколько лет работают, но на хорошем счету у руководства. Нужно сказать, что для хорошей организации работы тут созданы все условия: от душевых до обеденных помещений.
Стоит отметить, что Давид-Городокский участок УП «Брест-облагаз» – постоянный победитель городского конкурса по благоустройству. Радует глаз красота, созданная на территории участка руками самих же работников. Очень приятно бывать в тех организациях, где существует настоящая рабочая атмосфера. Давид-Городокский участок УП «Брестоблгаз» как раз одна из таких. Желаем ей процветания и поздравляем всех сотрудников с профессиональным праздником.
Анна МЕЛЬНИК
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Теги: Брест
 
 
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