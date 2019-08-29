ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Барановичах учителям предложили сдать на ремонт дорог. Власти: «Это исключительно по желанию»

30.08.2019 11:56 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На днях на совещании в одной из школ города Барановичей учителям предложили сброситься на ремонт городских дорог. Когда приносить деньги, обязательно ли это делать — руководство не сообщило. Зато назвали сумму — 10 рублей. В управлении образования поясняют: учителей никто ни к чему не принуждал.


Фото: TUT.BY

Марина (по просьбе учителя имя изменено) не первый год работает в школе. Говорит, не раз «добровольно» сдавала деньги то на Красный крест, то на лотерейный билеты. Когда сказали, что теперь учителям придется сдать еще и на дороги, возмущению не было предела.

— Тротуары у нас в городе хорошие, а автомобильные дороги не очень. Видимо, их и решили отремонтировать, — делится мнением собеседница. — В местных СМИ даже проводили соцопросы, в которых у людей спрашивали: готовы ли они скинуться на ремонт дорог.

На днях, продолжает собеседница, в их школе также возник этот вопрос. На совещании руководство стало вскользь говорить про дороги.

— Все преподносилось под эгидой Года малой родины. Якобы в городе идет такая акция «Соберем по 10 рублей на дороги», — вспоминает Марина. — Мы с коллегами возмутились, и руководство перешло к другой теме.

Сроки, когда сдавать деньги и обязательно ли это делать, на совещании никто не называл. Но, говорит Марина, в школах добровольные пожертвования часто воспринимаются как обязательные.

— Все понимают, город у нас не большой. Школы укомплектованы. Проблем в учителях нет. А раз так, лучше сдать и молчать, а то завтра на твое место придет новый педагог, — не скрывает она эмоций. — С другой стороны, почему должна сдавать деньги на дороги? На работу я хожу пешком, если нужно куда-то подъехать на транспорте, покупаю талон. Да еще и налоги плачу с каждой зарплаты.

«Это исключительно по желанию»

В управлении по образованию Барановичского горисполкома пояснили: в городе создан благотворительный фонд «Барановичи — моя малая родина».


— А если фонд благотворительный, разве могут заставить человека сделать взнос? — задается вопросом представитель управления. — Мы не обязывали педагогов сдавать сюда деньги. Это неправда. Это исключительно по желанию.

Как оказалось, сдать деньги в благотворительный фонд в Барановичах предложили не только учителям, но также сотрудникам предприятий, других организаций и просто жителям города.

— В этом году у нас проходит масштабная работа по благоустройству города, — рассказывает Григорий Кособуцкий, председатель Барановичского городского совета депутатов. — Уже многое сделано: на улицах положено более 12 километров нового асфальтобетона. Хотелось бы продолжить. Естественно, на все наши мероприятия средств в бюджете не хватит. Поэтому возникла идея обратиться к горожанам и не только, чтобы оказали содействие в благоустройстве города. Ведь мы живем в этом городе и кому, как не нам, поддерживать в нем порядок.

По словам Григория Кособуцкого, фонд создали месяца два назад. Первые средства стали поступать три недели назад. Сколько именно иже собрали, собеседник не уточняет. Но, говорит, нормально, и подчеркивает: сдавать деньги или нет, человек решает сам. Как, в принципе, и то, какой может быть сумма взноса.

— Все деньги мы будем направлять на замену асфальтобетона, второстепенные улицы, — перечисляет собеседник. — Чтобы люди видели, сколько средств поступило, от кого, на что они потрачены, информацию об этом будем размещать на сайте Барановичского горисполкома и в местных СМИ.

— Выходит, сдавать или нет учитель, как и любой горожанин, решает сам?

— Да, это все добровольно.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На днях на совещании в одной из школ города Барановичей учителям предложили сброситься на ремонт дорог. Педагоги возмутились. В управлении образования пояснили:...
 
Новости дня
Новости общества
 
Лето в сентябре: начало осени будет теплым и практически без дождей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика