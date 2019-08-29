В Барановичах учителям предложили сдать на ремонт дорог. Власти: «Это исключительно по желанию»

Источник материала: Tut.by

На днях на совещании в одной из школ города Барановичей учителям предложили сброситься на ремонт городских дорог. Когда приносить деньги, обязательно ли это делать — руководство не сообщило. Зато назвали сумму — 10 рублей. В управлении образования поясняют: учителей никто ни к чему не принуждал.



Фото: TUT.BY

Марина (по просьбе учителя имя изменено) не первый год работает в школе. Говорит, не раз «добровольно» сдавала деньги то на Красный крест, то на лотерейный билеты. Когда сказали, что теперь учителям придется сдать еще и на дороги, возмущению не было предела.

— Тротуары у нас в городе хорошие, а автомобильные дороги не очень. Видимо, их и решили отремонтировать, — делится мнением собеседница. — В местных СМИ даже проводили соцопросы, в которых у людей спрашивали: готовы ли они скинуться на ремонт дорог.

На днях, продолжает собеседница, в их школе также возник этот вопрос. На совещании руководство стало вскользь говорить про дороги.

— Все преподносилось под эгидой Года малой родины. Якобы в городе идет такая акция «Соберем по 10 рублей на дороги», — вспоминает Марина. — Мы с коллегами возмутились, и руководство перешло к другой теме.

Сроки, когда сдавать деньги и обязательно ли это делать, на совещании никто не называл. Но, говорит Марина, в школах добровольные пожертвования часто воспринимаются как обязательные.

— Все понимают, город у нас не большой. Школы укомплектованы. Проблем в учителях нет. А раз так, лучше сдать и молчать, а то завтра на твое место придет новый педагог, — не скрывает она эмоций. — С другой стороны, почему должна сдавать деньги на дороги? На работу я хожу пешком, если нужно куда-то подъехать на транспорте, покупаю талон. Да еще и налоги плачу с каждой зарплаты.

«Это исключительно по желанию»

В управлении по образованию Барановичского горисполкома пояснили: в городе создан благотворительный фонд «Барановичи — моя малая родина».





— А если фонд благотворительный, разве могут заставить человека сделать взнос? — задается вопросом представитель управления. — Мы не обязывали педагогов сдавать сюда деньги. Это неправда. Это исключительно по желанию.

Как оказалось, сдать деньги в благотворительный фонд в Барановичах предложили не только учителям, но также сотрудникам предприятий, других организаций и просто жителям города.

— В этом году у нас проходит масштабная работа по благоустройству города, — рассказывает Григорий Кособуцкий, председатель Барановичского городского совета депутатов. — Уже многое сделано: на улицах положено более 12 километров нового асфальтобетона. Хотелось бы продолжить. Естественно, на все наши мероприятия средств в бюджете не хватит. Поэтому возникла идея обратиться к горожанам и не только, чтобы оказали содействие в благоустройстве города. Ведь мы живем в этом городе и кому, как не нам, поддерживать в нем порядок.

По словам Григория Кособуцкого, фонд создали месяца два назад. Первые средства стали поступать три недели назад. Сколько именно иже собрали, собеседник не уточняет. Но, говорит, нормально, и подчеркивает: сдавать деньги или нет, человек решает сам. Как, в принципе, и то, какой может быть сумма взноса.

— Все деньги мы будем направлять на замену асфальтобетона, второстепенные улицы, — перечисляет собеседник. — Чтобы люди видели, сколько средств поступило, от кого, на что они потрачены, информацию об этом будем размещать на сайте Барановичского горисполкома и в местных СМИ.

— Выходит, сдавать или нет учитель, как и любой горожанин, решает сам?

— Да, это все добровольно.