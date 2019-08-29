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Из факельной установки на Мозырском НПЗ шел густой едкий дым, который испугал местных. Что это было?

30.08.2019 11:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

29 августа жителей Мозыря и ближайших населенных пунктов испугал дым, который распространялся со стороны местного нефтеперерабатывающего завода. Местные говорят, что ничего подобного раньше никогда не происходило. Фото опубликовали пользователи Мозырь Online.


В комментариях местные жители активно обсуждают случившееся. Многие говорят, что ничего подобного раньше не видели.


«Это не нештатная ситуация, а рабочий момент, который нужно было провести, чтобы наладить работу оборудования и далее его безопасно эксплуатировать», — сообщили TUT.BY на предприятии. Здесь, говорят, проводили плановые работы «в строгом соответствии с регламентом». По словам представителей завода, они не загрязняют воздух, а, наоборот, позволяют предотвратить загрязнение окружающей среды токсичными и горючими (взрывопожароопасными) веществами.

— Превышения количественного состава промышленных выбросов по состоянию на 29 августа не установлено. Качественный состав атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны соответствует предельно-допустимым концентрациям воздуха для населенных мест, — уверяют на НПЗ.

 
 
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29 августа жителей Мозыря и ближайших населенных пунктов напугал дым, который распространялся со стороны местного нефтеперерабатывающего завода. Местные...
 
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