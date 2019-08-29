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Лето в сентябре: начало осени будет теплым и практически без дождей

30.08.2019 11:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные ожидается теплая, преимущественно без осадков погода. Кратковременные дожди возможны в субботу лишь по востоку страны, сообщает Белгидромет.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

31 августа ожидается преимущественно без осадков, лишь ночью местами по востоку пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах республики туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью +11 +17ºС, максимальная днем +22 +27ºС, по юго-западу до +29ºС.

В первый день календарной осени природа продолжит радовать летней погодой. Температура воздуха минимальная ночью +9 +16°С, максимальная днем +22 +28°С, по юго-западу в разгар дня воздух будет прогреваться до +30°С. В основном обойдется без осадков. Ночью и утром местами будут клубиться слабые туманы. Ветер неустойчивый ночью слабый днем умеренный.

2 сентября ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +11 +17°С, максимальная днем +24 +31°С.

Как отмечают специалисты, по температурному режиму август во многих регионах будет близок к климатической норме, а вот с осадками очень пестрая картина — от 2−2,5 месячных норм местами по Брестской области, до явного дефицита осадков по юго- востоку Гомельской области. Так в Брагинской районе за август выпало всего 28 мм осадков, что составляет менее 50% месячной нормы.

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В связи с установившейся теплой и сухой погодой в южных районах республики ожидается высокая пожароопасность.

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Кратковременные дожди возможны в субботу лишь по востоку страны, сообщает Белгидромет.
 
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