Гродненец на даче снова вырастил огромную тыкву: она весит 400 кг - и продолжает расти

Источник материала: Tut.by

Гродненец Сергей Гавранин на своем огороде снова вырастил гигантскую тыкву. Сейчас ее вес уже более 400 килограммов — и овощ продолжает расти, сообщает «Гродненская правда».



Фото: grodnonews.by

Напомним, в прошлом году семья Гавраниных вырастила тыкву весом в 450 килограмм. Тогда осенью из нее сварили кашу в Коробчицах — и угощали всех желающих. Что в этом году с гигантским овощем будут делать гродненские дачники, они пока не определились.

Сергей говорит, что тыквы-гиганты хорошо растут в условиях белорусского климата и вполне реально вырастить овощ еще большего размера.

— Климат вполне подходящий, когда-нибудь я выращу тыкву весом в тонну. Секрета у меня никого нет. Главное — забота и хорошая почва, полная питательных веществ. Для нормального роста и развития тыкву нужно обязательно поворачивать, чтобы она была перпендикулярна стеблю. Ну и места ей нужно очень много. Ее ботва раскинулась большим треугольником, одна сторона которого — 7 метров, — рассказывает Сергей и добавляет, что его тыква в этом году должна была быть еще большего размера — ведь в этом году он купил новые семена, которые по параметрам лучше предыдущих.



Фото: grodnonews.by

— Но для того, чтобы вырастить тыкву еще габаритнее, ее ни на день нельзя оставить одну. А в этом год было полно других дел, и мне приходилось уезжать. Но в следующем году буду пробовать вновь, — рассказывает дачник.

Кстати, тыквы-гиганты выращивают не только в Гродно. Так, в прошлом году биолог Виктор Демешко вырастил гигантские тыквы на дачном участке под Брестом — без удобрений и практически без полива. Примерная масса самого большого растения составляла 380 килограмм. Вес тыквы тогда рассчитали математически — на весы ее можно поставить только с помощью спецтехники.