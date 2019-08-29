ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гродненец на даче снова вырастил огромную тыкву: она весит 400 кг - и продолжает расти

30.08.2019 13:34 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Гродненец Сергей Гавранин на своем огороде снова вырастил гигантскую тыкву. Сейчас ее вес уже более 400 килограммов — и овощ продолжает расти, сообщает «Гродненская правда».


Фото: grodnonews.by

Напомним, в прошлом году семья Гавраниных вырастила тыкву весом в 450 килограмм. Тогда осенью из нее сварили кашу в Коробчицах — и угощали всех желающих. Что в этом году с гигантским овощем будут делать гродненские дачники, они пока не определились.

Сергей говорит, что тыквы-гиганты хорошо растут в условиях белорусского климата и вполне реально вырастить овощ еще большего размера.

— Климат вполне подходящий, когда-нибудь я выращу тыкву весом в тонну. Секрета у меня никого нет. Главное — забота и хорошая почва, полная питательных веществ. Для нормального роста и развития тыкву нужно обязательно поворачивать, чтобы она была перпендикулярна стеблю. Ну и места ей нужно очень много. Ее ботва раскинулась большим треугольником, одна сторона которого — 7 метров, — рассказывает Сергей и добавляет, что его тыква в этом году должна была быть еще большего размера — ведь в этом году он купил новые семена, которые по параметрам лучше предыдущих.


Фото: grodnonews.by

— Но для того, чтобы вырастить тыкву еще габаритнее, ее ни на день нельзя оставить одну. А в этом год было полно других дел, и мне приходилось уезжать. Но в следующем году буду пробовать вновь, — рассказывает дачник.

Кстати, тыквы-гиганты выращивают не только в Гродно. Так, в прошлом году биолог Виктор Демешко вырастил гигантские тыквы на дачном участке под Брестом — без удобрений и практически без полива. Примерная масса самого большого растения составляла 380 килограмм. Вес тыквы тогда рассчитали математически — на весы ее можно поставить только с помощью спецтехники.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей говорит, что тыквы-гиганты хорошо растут в условиях белорусского климата и вполне реально вырастить овощ еще большего размера.
 
Новости дня
Новости общества
 
Голосуем! Газета «Полымя» закрывает летний опрос и открывает школьный!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика