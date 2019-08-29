В Беларуси увеличат площадь создания новых лесов

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Об этом рассказали в пресс-службе Минлесхоза.

Обработанные почвы в дальнейшем используют для создания лесных культур. Часть посадок лесхозы произведут уже нынешней осенью, остальную часть – весной 2020 года. В стране планируют увеличить объемы проведения подготовительных мероприятий. Фактический объем обработанных почв, по данным Минлесхоза, может составить около

32 тыс. га.

Ежегодно лесоводы увеличивают площади создания лесных культур. Перевыполнение установленных планов обусловлено прежде всего необходимостью проведения работ по лесовосстановлению на участках разработанных усохших насаждений хвойных пород и ветровально-буреломных вырубок.

Нынешней осенью лесоводы также планируют нарастить объемы создания культур. Акцент будет сделан на хвойных насаждениях в связи с имеющимися площадями. Всего, по предварительным данным, в этом году будет создано свыше 38 тыс. га новых лесов.