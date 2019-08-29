Памятник легендарному штурмовику Ил-2 открыли у подножия Кургана Славы

Источник материала: Единство

. С инициативой увековечить память боевой машины выступила Федерация профсоюзов Беларуси. Идею создания памятника поддержал Президент.

Чтобы осуществить грандиозную задумку, пришлось провести колоссальную работу. Сложность заключалась в том, что на просторах Беларуси не осталось ни одного оригинального Ил-2. За помощью обратились к российским коллегам – поиски продолжились на территории нашей восточной соседки. По самолету можно изучать географию России: бронекорпус обнаружили в 2003 году недалеко от Санкт-Петербурга, отдельные части найдены под Ржевом. Есть фрагменты и белорусской «прописки» – их поисковики привезли из Витебской области.

Уже во время сражений штурмовик за свою эффективность и мощь получил прозвище «летающий танк». И если обратиться к военной статистике, то именно Ил-2 стал самым массовым боевым самолетом на полях сражений Великой Отечественной. Всего советская промышленность выпустила более 36 тысяч экземпляров машины. Использование штурмовика стало едва ли не ключевым моментом операции «Багратион» и позволило обеспечить превосходство Красной Армии над противником.

Недавно экспонат приехал в Беларусь из Москвы, где проходил полную реконструкцию. Отреставрированный самолет, по сути, стал венцом музея военной техники у Кургана Славы. Теперь наряду с бессмертной военной классикой (танком Т-34-85, самоходной артиллерийской установкой ИСУ-152 и другими экспонатами) здесь появился и король неба – знаменитый Ил-2.

Выступая на торжественной церемонии открытия памятника, заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич отметил символичность места, где появился отреставрированный самолет:

– Наш регион во время Великой Отечественной войны принял серьезный удар. Жители области ожесточенно сражались против врага. На территории Минщины действовало 45 партизанских отрядов общей численностью 55 тысяч человек. Благодаря их самоотверженной борьбе мы живем в суверенной стране. Этот памятник в виде штурмовика увековечит подвиг людей на много поколений вперед.

Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда рассказал, что дата открытия – 29 августа – выбрана неслучайно:

– В этот день 75 лет назад завершилась операция «Багратион», которая окончательно определила ход Великой Отечественной. Ил-2 сыграл стратегическую роль в операции и боевых действиях в целом. Мы гордимся, что нам удалось создать этот проект памяти. Тысячи летчиков поднимались на этом штурмовике в небо, жертвовали своими жизнями ради мира для нас.

Дополнительно

Работы по поиску, реставрации и установке штурмовика у подножия Кургана Славы велись Федерацией профсоюзов более полугода. С участием студентов-архитекторов разработаны уникальная конструкция постамента и оригинальная система подсветки.