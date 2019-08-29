Марш поклонников Макса Коржа в Гродно признали несанкционированной акцией, ищут участников

Источник материала: Tut.by

Шествие поклонников Макса Коржа, которое прошло 25 августа в областном центре, признали несанкционированной акцией. Сейчас устанавливают личности участников. К административной ответственности будет привлечен организатор марша, сообщает s13.ru.



Фото: hrodna.life

— Начат административный процесс по делу об организации несанкционированной акции. Но протоколов на участников еще не составляли, — прокомментировали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Напомним, 25 августа около 20 поклонников Макса Коржа Гродно фанаты провели «марш Коржа»: прошли по Советской с песнями и файерами">прошлись по улице Советской в Гродно. Накануне, 24 августа, в Минске состоялся концерт исполнителя, на который пришли около 35 тысяч зрителей.

Своим шествием молодые гродненцы надеялись обратить внимание своего кумира и пригласить его в Гродно. В последний раз Макс Корж выступал здесь в 2015 году.