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Марш поклонников Макса Коржа в Гродно признали несанкционированной акцией, ищут участников
30.08.2019 14:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Шествие поклонников Макса Коржа, которое прошло 25 августа в областном центре, признали несанкционированной акцией. Сейчас устанавливают личности участников. К административной ответственности будет привлечен организатор марша,
— Начат административный процесс по делу об организации несанкционированной акции. Но протоколов на участников еще не составляли, — прокомментировали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Напомним, 25 августа около 20 поклонников Макса Коржа Гродно фанаты провели «марш Коржа»: прошли по Советской с песнями и файерами">прошлись по улице Советской в Гродно. Накануне, 24 августа, в Минске
Своим шествием молодые гродненцы надеялись обратить внимание своего кумира и пригласить его в Гродно. В последний раз Макс Корж выступал здесь в 2015 году.
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Шествие поклонников Макса Коржа, которое прошло 25 августа в областном центре, признали несанкционированной акцией. Сейчас устанавливаются личности участников. К...
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