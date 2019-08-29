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На улице Железнодорожной появится новая остановка общественного транспорта

30.08.2019 14:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 10 сентября на улице Железнодорожной появится новая остановка «Щорса». Подробности сообщает «Столичный транспорт и связь».

С 10 сентября на улице Железнодорожной в направлении Щорса появится остановка «Щорса». Ее создают на время реконструкции путепровода по Железнодорожной для автобусов № 6 и № 49.

 
 
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С 10 сентября на улице Железнодорожной появится новая остановка «Щорса» для автобусов № 6 и № 49.
 
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