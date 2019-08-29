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В Гомеле за распространение наркотиков судят школьницу и ее друзей

30.08.2019 15:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В суде Советского района Гомеля начались слушания по уголовному делу в отношении школьницы за распространение наркотиков, сообщает «Гомельская правда».

16-летнюю девушку, ее 17-летнего парня и их совершеннолетнего друга задержали в ноябре прошлого года. У молодых людей нашли 1,2 грамма особо опасного психотропа.

Во время обыска по месту жительства девушки оперативники нашли весы и упаковочные материалы, а также еще 100 граммов аналогичного вещества.

По версии следствия, с 24 сентября до момента задержания несовершеннолетние работали розничными курьерами интернет-магазина по продаже наркотиков и психотропов. Сделанные ими закладки нашли на территории Гомеля и Могилева.

Школьнице и ее парню предъявлено обвинение в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке особо опасных психотропных веществ, совершенных группой лиц в составе организованной группы, а также в хищении и незаконном сбыте особо опасных психотропов группой лиц.

Фигуранты признают вину частично. Считают, что в организованной группе не состояли, психотропы не похищали. В зале суда обвиняемые отказались давать показания. Были зачитаны протоколы их допросов из материалов уголовного дела. Из них следует, что несовершеннолетний учащийся одного из гомельских колледжей в сентябре этого года заметил на стене дома возле центрального рынка трафарет-рекламу. В социальной сети «Вконтакте» и мессенджере «Телеграм» нашел рекламодателя, который предложил парню работу, связанную с «бесконтактными продажами». Парень согласился, понимая, что речь идет о распространении наркотиков. Молодого человека проверили боем: поручили забрать закладку и расфасовать в более мелкие. Затем ему назначили куратора, перечислили деньги на покупку весов, зип-пакетов, изоленты, перчаток и других необходимых предметов, наладили постоянную работу. Заработную плату парень получал в биткоин-кошелек, откуда переводил на свою банковскую карту.

По словам обвиняемого, со второй фигуранткой уголовного дела, учащейся одной из школ Новобелицкого района, он знаком с 11 лет. В какой-то момент девушка узнала, чем занимается парень, и поначалу негодовала — но вскоре попросила включить в преступное дело и ее. Наравне со своим молодым человеком школьница забирала психотропы в указанных куратором местах, участвовала в расфасовке и формировании новых закладок. Однако первую зарплату потратить так и не успела: деньги пришли в день задержания.

В своих показаниях парень настаивает, что все предметы и запрещенные вещества принадлежат ему. Девушке, мол, он их передал лишь накануне задержания, так как его мать обнаружила подозрительные предметы и отругала сына.

В уголовном деле фигурирует еще один 18-летний гомельчанин. Ему предъявлено обвинение в незаконных действиях с психотропными веществами без цели сбыта. Этот молодой человек полностью признал свою вину и дал показания в суде.

По его словам, с октября прошлого года он знал, чем занимается друг. Сам в распространении закладок не участвовал, однако подрабатывал трафаретчиком на тот же интернет-магазин — рекламировал преступного работодателя на стенах, заборах и тротуарах областного центра. В день задержания при нем также обнаружен психотроп, которым парня угостили друзья.

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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16-летнюю девушку, ее 17-летнего парня и их совершеннолетнего друга задержали в ноябре прошлого года.
 
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