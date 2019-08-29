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В Дубровенской школе прошла районная педагогическая конференция

30.08.2019 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Дубровенской школе прошла районная педагогическая конференция

Августовский педагогический форум — знаковое событие в жизни всех, кто причастен к сфере образования. С красной строки начинается новый учебный 2019-2020 год, открывается новая страница школьного марафона.
В среду в актовом зале средней школы №1 г.Дубровно на районной педагогической конференции собрались учителя всех учреждений образования района. Почетными гостями мероприятия стали председатель Дубровенского районного исполнительного комитета Олег Лындин и заместитель председателя Дубровенского райисполкома Светлана Рыжанская.


В Дубровенской школе прошла районная педагогическая конференция

Олег Лындин, обращаясь к собравшимся, подчеркнул, что августовский педсовет имеет важное значение: именно в таком формате формируется коллективное понимание целей и ценностей районной системы образования, выстраиваются приоритеты ее дальнейшего развития.
Олег Михайлович сердечно поздравил всех педагогов с праздником и за многолетний и добросовестный труд в системе образования вручил грамоты райисполкома заведующей яслей-садом №2 г.Дубровно Елене Горбачевой и директору центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Дубровенского района Инессе Станкевич.
Отчетную часть форума провела начальник отдела по образованию Дубровенского райисполкома Ирина Контровская. Она подвела итоги прошлого учебного года, говорила о достигнутых успехах, кадровом обеспечении, и конкретизировала направления, в которых нужно усиленно работать в новом учебном году.


В Дубровенской школе прошла районная педагогическая конференция

При этом особый акцент был сделан на повышении качества образования, мотивации и компетентности педагогов, а также экономической эффективности деятельности учреждений образования. Педагоги Дубровенщины постоянно находятся в творческом поиске методов и форм повышения качества образования. На районной конференции были презентованы лучшие наработки по самым разным направлениям педагогической деятельности. Так, о формировании у дошкольников представления о профессиях через организацию инновационной деятельности рассказала заместитель директора по основной деятельности яслей-сада №2 г.Дубровно Светлана Чепикова.


В Дубровенской школе прошла районная педагогическая конференция

Учитель информатики Виктория Корнеева в своем выступлении остановилась на важности изучения программирования и робототехники, 3D-моделирования в современной системе образования. Теперь учителям и учащимся Дубровенщины в этом будет помогать первая в стране STEAM-академия, которая в 2019 году создана в средней школе №2 г.Дубровно. О необходимости правильной организации свободного времени и возможностях, которые для этого существуют в Центре детей и молодежи, рассказала Галина Шевченко.


В Дубровенской школе прошла районная педагогическая конференция

Коллективы учреждений образования района провели большую работу по подготовке учебных заведений к началу занятий. На проведение ремонтных работ в учреждениях образования из районного бюджета было направлено 300 тыс.рублей. Закуплено три автобуса для организации подвоза обучающихся, автомобиль для доставки продуктов питания. Приобретено оборудование для пищеблоков, обновлена ученическая мебель, компьютерное оборудование и классы. Также завершается вторая очередь капитального ремонта яслей-сада № 2 г.Дубровно, ремонт спортивного зала в Осинторфской средней школе, помещений пищеблока Калиновской детский сад-средней школы. Коллективами учреждений образования проведены текущие ремонты учебных кабинетов, спортивных залов, игровых помещений.
По итогам оценки комиссии по проверке готовности к новому учебному году признаны победителями коллектив средней школы №2 г.Дубровно и Осинторфской средней школы — 1 место; средней школы №1 г.Дубровно — 2 место; Еремеевской детский сад-средней школы — 3 место.


В Дубровенской школе прошла районная педагогическая конференция

Сегодня в районе трудится 361 педагог, 312 из них преподают в учреждениях дошкольного и общего среднего образования. 79,8% педагогов имеют высшее образование, 72,6% — высшую и первую квалификационную категорию.
С 1 сентября приступят к работе 6 молодых специалистов. Для молодых людей участие в большом педсовете — событие вдвойне волнующее и символическое: первое отраслевое собрание, первое знакомство со старшими коллегами. По традиции молодых педагогов пригласили на сцену, где в их адрес прозвучали слова напутствия и вручили сувениры на память о таком знаменательном событии.


В Дубровенской школе прошла районная педагогическая конференция

Рамиль Искандеров станет работать учителем физкультуры в средней школе №1 г.Дубровно; Ольга Кудрявцева — учителем белорусского языка и литературы в Добрынской детский сад-средней школе; Ирина Данилова — учителем белорусского языка и литературы в Осинторфской средней школе; Анастасия Чернышова — учителем английского языка, педагогом-организатором в средней школе №2 г.Дубровно; Анна Гончарова и Илья Лапицкий — учителями английского языка в средней школе №2 г.Дубровно. Именно молодежи продолжать традиции педагогов Дубровенщины, чей трудовой стаж в сфере образования исчисляется не одним десятилетием.


В Дубровенской школе прошла районная педагогическая конференция

На конференции чествовали ветеранов педагогического труда. Грамотами Дубровенского отдела по образованию за многолетний и добросовестный труд в системе образования награждены директор Осинторфской средней школы Галина Черник, учитель математики Осинторфской средней школы Нина Картасова, учитель иностранного языка средней школы №1 Ирина Четверенько, учитель математики средней школы №2 Владимир Осипов, воспитатель яслей-сада №2 Татьяна Курпатова, воспитатель яслей-сада №4 Надежда Моисеева.

Многие учителя и работники сферы образования были удостоены грамот и наград районного и ведомственного уровня. Грамотой Министерства образования Республики Беларусь награжден учитель физики средней школы №1 г.Дубровно Александр Штуро. Его ученики стали победителями областных и республиканских конкурсов.
Ирина Контровская отметила, что с каждым годом школьники Дубровенщины все успешнее выступают на областных и республиканских предметных олимпиадах, конкурсах, турнирах, первенствах. Об их победах и заслуженных наградах «Дняпроўка» не раз рассказывала на своих страницах.
По итогам вступительной кампании 2019 года в высшие учебные заведения поступили 54% (в прошлом году 44%) выпускников средней школы.
В новом учебном году в учреждениях образования будут обучаться и воспитываться 1459 учащихся и 444 воспитанника. Профильное обучение будет организовано в шести учреждениях общего среднего образования. Будут работать педагогические классы в средней школе № 1, в Осинторфской средней школе, аграрные классы на базе 10 класса в Калиновской и Зарубской детский сад-средних школах. Профессиональная подготовка для 12 учащихся 10-ых классов трех учреждений образования будет организована по специальности «оператор ЭВМ».


В Дубровенской школе прошла районная педагогическая конференция

В целом деятельность отдела по образованию и учреждений образования в 2019/2020 учебном году будет направлена на повышение качества образования, обеспечение устойчивого функционирования и развития системы образования района, на выполнение к 2020 году всех показателей Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы. Обеспечить качественные и прочные знания — это обязанность каждого учреждения образования.
Творческое поздравление с началом учебного года педагогам района подарили воспитанники творческих кружков и объединений по интересам школ и Центра детей и молодежи.

 
Теги: знакомства
 
 
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Августовский педагогический форум — знаковое событие в жизни всех, кто причастен к сфере образования. С красной строки начинается новый учебный
 
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