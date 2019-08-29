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Экс-начальнику отдела наркоконтроля в Могилеве дали 10 лет «за провокации». Что известно о деле
30.08.2019 16:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
К 10 годам лишения свободы приговорили бывшего начальника отдела наркоконтроля Ленинского РОВД Могилева, рассказал генеральный прокурор Александр Конюк на
Дело, о котором упомянул Александр Конюк, рассматривалось в Могилевском областном суде в 2018 году. Никакой информации о нем нет — в облсуде TUT.BY пояснили, что рассматривалось оно в закрытом режиме и хранится в архиве под грифом «Секретно», где находятся в том числе материалы, касающиеся государственных секретов.
По некоторым данным, экс-начальник старался «улучшить показатели работы». А именно — провоцировал людей, уже уличенных в незаконном распространении наркотиков, покупать их и употреблять, чтобы после милиционеры задерживали их и привлекали к ответственности.
В целом Конюк рассказал, что в работе правоохранительных органов фиксируются серьезные недостатки. И «среди них есть очень серьезные».
По
Потемкин имеет большое количество грамот за профессионально грамотные действия, инициативу, а в 2013-м и 2014-м приказом начальника РОВД признавался победителем соревнования за звание «Лучший по профессии». В 2015 году Потемкина назначили старшим оперуполномоченный отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции отдела внутренних дел администрации Ленинского района Могилева. Позже он возглавил отдел.
Напомним, 20 августа Александр Лукашенко провел
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Выяснилось, что приговор был вынесен еще в 2018 году.
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