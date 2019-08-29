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Экс-начальнику отдела наркоконтроля в Могилеве дали 10 лет «за провокации». Что известно о деле

30.08.2019 16:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К 10 годам лишения свободы приговорили бывшего начальника отдела наркоконтроля Ленинского РОВД Могилева, рассказал генеральный прокурор Александр Конюк на координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией. TUT.BY попытался выяснить обстоятельства дела.


Александр Конюк. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Дело, о котором упомянул Александр Конюк, рассматривалось в Могилевском областном суде в 2018 году. Никакой информации о нем нет — в облсуде TUT.BY пояснили, что рассматривалось оно в закрытом режиме и хранится в архиве под грифом «Секретно», где находятся в том числе материалы, касающиеся государственных секретов.

По некоторым данным, экс-начальник старался «улучшить показатели работы». А именно — провоцировал людей, уже уличенных в незаконном распространении наркотиков, покупать их и употреблять, чтобы после милиционеры задерживали их и привлекали к ответственности.

В целом Конюк рассказал, что в работе правоохранительных органов фиксируются серьезные недостатки. И «среди них есть очень серьезные».

По информации «Нашей Нивы», тот самый милиционер — это капитан Иван Потемкин. Он родом из Славгорода, в 2005 году поступил в Академию МВД на факультет милиции. После учебы работал в должности оперуполномоченного отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома. Через полтора года перевелся в Могилев. Занимался тем же — был оперативником в отделе наркоконтроля.


Фото взято с сайта «Наша Нiва»

Потемкин имеет большое количество грамот за профессионально грамотные действия, инициативу, а в 2013-м и 2014-м приказом начальника РОВД признавался победителем соревнования за звание «Лучший по профессии». В 2015 году Потемкина назначили старшим оперуполномоченный отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции отдела внутренних дел администрации Ленинского района Могилева. Позже он возглавил отдел.

Напомним, 20 августа Александр Лукашенко провел совещание с силовиками на котором раскритиковал их работу. В частности, обвинил их в фальсификации доказательств, провоцировании на преступления, чрезмерном применении силы, работе ради «палочек и галочек» и даже в давлении на судей.

 
Теги: Могилев
 
 
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