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«У дзеўки косы горели, а мужик с 8 этажа выпрыгнул». Подробности пожара с тремя погибшими в Гомеле

30.08.2019 16:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Дзеўка одна стояла на балконе, косы горели, а мужик выпрыгнул, так во, видите, аж заборчик под ним погнулся, конечно, сразу насмерть», — сегодня во дворе дома № 10 по улице Народного Ополчения в Гомеле среди соседей только и разговоров, что про минувшую ночь. В 2.20 в однушке на восьмом этаже вспыхнул пожар. В результате погибли две женщины и мужчина. Еще один человек — хозяин квартиры — с ожогами в тяжелом состоянии в реанимации.


Фото: МЧС

— Это когда-нибудь должно было произойти, — по ступенькам дома, тяжело дыша, поднимается пенсионерка: лифт в подъезде со вчерашней ночи не работает.

Женщина рассказывает, что квартира, в которой произошла трагедия, имела плохую репутацию. В ней проживал одинокий 55-летний Владимир. Мужчина пил.

— Он в пять утра выходил на свою «работу»: собирал бутылки, картон. Ну, а вечером все, что заработал на сдаче вторсырья, пропивал с дружками своими. Так и жили.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Известно, что ранее хозяин квартиры неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил пользования жилыми помещениями в связи с антисанитарным состоянием жилища, сообщили в Следственном комитете.


Фото: Елена Бычкова

Чтобы хоть как-то избавиться от запаха гари в своих квартирах, некоторые жильцы сегодня раскрыли их настежь.

— Посмотрите, потолок залит весь, а мы только ремонт сделали, — жалуется Тамара Николаевна. Ее квартира расположена под той, что горела.

Но больше всех досталось однушке над погорельцами, той, что на 9 этаже. Здесь живут пенсионер Иван Федотович с супругой. Мужчина рассказывает, что сам чудом остался жив.


— Они с вечера на кухне сидели, пили, все как всегда. Потом уже ночь, сплю, слышу дым, окно открыл — искры прямо в глаза. Я сразу понял, что произошло и решил спасать свой балкон. Набирал в ведра воды и сверху лил. Да какое там! Огонь, жар такой страшный, просто кошмар! Потом вспомнил про кошку: она забилась куда-то и орала. Пока ее нашел, дыма уже полная квартира, дышать сложно — и тут как раз «бух!»: это спасатели двери выломали, меня под руки и вынесли на улицу, — вспоминает ночные события пенсионер.

Его супруга все утро не вынимает из рук тряпку — работы в квартире непочатый край: потолки теперь нужно перекрашивать, обои — переклеивать. Но больше всего пенсионерам жаль свой балкон.

— Представляете, мы недавно раму поменяли! Кредит брали, только вот рассчитались — полгода выплачивали по 130 рублей! И теперь снова без нее, — вздыхает Иван Федотович.

— В ЖКХ сказали, поможем с ремонтом — но раму менять вам не будем. Теперь нам новую уже не поставить, у хозяина вон катаракта — нужны деньги на операцию, — переживает пенсионерка.

Два года назад, вспоминают соседи, к ним уже приезжали спасатели.

— Они тогда тоже упились и закурили. Но стали гореть — и подхватились, да матрац этот в окно выбросили. Тогда обошлось, а теперь нет…

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Теги: Гомель
 
 
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В 2.20 в однушке на восьмом этаже дома в Гомеле вспыхнул пожар. В результате погибли две женщины и мужчина. Еще один человек - хозяин квартиры - с ожогами в тяжелом...
 
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