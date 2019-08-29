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Будет ли ул. Сумченко в Осиповичах пешеходной? (Опрос)
30.08.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
О том, что в следующем году именно нашему райцентру предстоит важная миссия проведения областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дожинки», знает уже каждый осиповчанин. И, конечно, хочется не просто торжественно встретить гостей со всего Приднепровского края, но и удивить их красотой и комфортом нашего населенного пункта. Планов по его благоустройству много, некоторые из них уже реализуются. Особое внимание будет уделено сердцу города — площади Ленина и центральной улице. Рассматривается и перспектива сделать улицу Сумченко пешеходной на протяжении от улицы Юбилейной до Интернациональной. Это откроет новые возможности в плане развития уличной торговли, установки малых архитектурных форм, выведет на новый уровень безопасность движения.
Предлагаем вам, земляки, поделиться своим видением главной улицы. Если у вас имеются предложения по благоустройству центра города, отправляйте их также на электронную почту
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О том, что в следующем году именно нашему райцентру предстоит важная миссия проведения областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дожинки», знает уже каждый...
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