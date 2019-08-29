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На Немиге устанавливают «умную остановку»
30.08.2019 16:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Немиге в районе нынешней остановки монтируют первую современную «умную остановку». Заработает она в сентябре.
Интерактивную остановку планировали установить еще к Европейским играм. Сегодня она появилась на Немиге. Еще некоторое время понадобится на ее монтаж и тест перед тем, как открыть остановку для всех.
Конструкция выполнена в металлическом корпусе с элементами триплекс-стекла. Она представляет собой модульную систему, которая состоит из высокотехнологичного остановочного пункта с собственным освещением, видеонаблюдением, кондиционером и множеством функций, в том числе с банкоматом. Все ее элементы защищены антивандальным корпусом.
Как мы писали ранее,
— Интерактивная остановка — это часть масштабного проекта «Код города», в основе которого заложены IT-технологии, помогающие управлять городской инфраструктурой, — говорили в компании.
Напомним, право аренды этого места на 5 лет Минске купили право установки первой «умной» остановки. Цена выросла почти в 150 раз">ушло с аукциона за 24 тысячи рублей в декабре 2018 года.
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Интерактивную остановку планировали установить еще к Европейским играм. Сегодня она появилась на Немиге.
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