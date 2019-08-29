﻿ На Немиге устанавливают «умную остановку». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Немиге устанавливают «умную остановку»

30.08.2019 16:29 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На Немиге в районе нынешней остановки монтируют первую современную «умную остановку». Заработает она в сентябре.


Фото: Снежана Инанец, TUT.BY

Интерактивную остановку планировали установить еще к Европейским играм. Сегодня она появилась на Немиге. Еще некоторое время понадобится на ее монтаж и тест перед тем, как открыть остановку для всех.

Конструкция выполнена в металлическом корпусе с элементами триплекс-стекла. Она представляет собой модульную систему, которая состоит из высокотехнологичного остановочного пункта с собственным освещением, видеонаблюдением, кондиционером и множеством функций, в том числе с банкоматом. Все ее элементы защищены антивандальным корпусом.


Фото: Снежана Инанец, TUT.BY

Как мы писали ранее, реализовывает проект компания «ГИГ Инвест», которая разрабатывает, внедряет и обслуживает системы электронной очереди, строит слаботочные системы связи и ведет другие направления.

— Интерактивная остановка — это часть масштабного проекта «Код города», в основе которого заложены IT-технологии, помогающие управлять городской инфраструктурой, — говорили в компании.

Напомним, право аренды этого места на 5 лет Минске купили право установки первой «умной» остановки. Цена выросла почти в 150 раз">ушло с аукциона за 24 тысячи рублей в декабре 2018 года.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интерактивную остановку планировали установить еще к Европейским играм. Сегодня она появилась на Немиге.
 
Новости дня
Новости общества
 
Погода на выходные: тепло и переменная облачность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика