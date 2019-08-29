На Немиге устанавливают «умную остановку»

Источник материала: Tut.by

На Немиге в районе нынешней остановки монтируют первую современную «умную остановку». Заработает она в сентябре.



Фото: Снежана Инанец, TUT.BY

Интерактивную остановку планировали установить еще к Европейским играм. Сегодня она появилась на Немиге. Еще некоторое время понадобится на ее монтаж и тест перед тем, как открыть остановку для всех.

Конструкция выполнена в металлическом корпусе с элементами триплекс-стекла. Она представляет собой модульную систему, которая состоит из высокотехнологичного остановочного пункта с собственным освещением, видеонаблюдением, кондиционером и множеством функций, в том числе с банкоматом. Все ее элементы защищены антивандальным корпусом.



Фото: Снежана Инанец, TUT.BY

Как мы писали ранее, реализовывает проект компания «ГИГ Инвест», которая разрабатывает, внедряет и обслуживает системы электронной очереди, строит слаботочные системы связи и ведет другие направления.

— Интерактивная остановка — это часть масштабного проекта «Код города», в основе которого заложены IT-технологии, помогающие управлять городской инфраструктурой, — говорили в компании.

Напомним, право аренды этого места на 5 лет Минске купили право установки первой «умной» остановки. Цена выросла почти в 150 раз">ушло с аукциона за 24 тысячи рублей в декабре 2018 года.