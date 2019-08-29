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В Шумилинском историко-краеведческом музее с 31 августа по 15 сентября проходит выставка «Мир больших попугаев и певчих птиц»
30.08.2019 — Новости Общества | Герой працы
Источник материала: Герой працы
«Мир больших попугаев и певчих птиц»
В Шумилинском историко-краеведческом музее с 31 августа по 15 сентября 2019 года проходит выставка «Мир больших попугаев и певчих птиц».
Приглашаем взрослых и детей познакомиться с разнообразными представителями мира пернатых: клесты и зеленушки, амадины, канарейки и какаду, а так же многие другие редкие виды представителей фауны покорят своей красотой. Яркое оперение, звонкие голоса и совершенно разные характеры. Живые птицы никого не оставят равнодушными!
Выставка работает с 10.00-13.00, 14.00-19.00, выходной - понедельник.
Вход на выставку платный.
Тел. для справок 4-11-91.
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В Шумилинском историко-краеведческом музее с 31 августа по 15 сентября проходит выставка «Мир больших попугаев и певчих птиц»
«Мир больших попугаев и певчих птиц» В Шумилинском историко-краеведческом музее с 31 августа по 15 сентября 2019 года проходит выставка «Мир больших попугаев и...
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