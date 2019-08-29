Готовим защитников Отечества

Источник материала: Чырвоны прамень

Накануне нового учебного года на базе СШ №1 г. Новолукомля в торжественной обстановке состоялось открытие межшкольного Центра допризывной подготовки. Что и говорить, знаковое событие в системе образования района. Это четвёртый подобный Центр в Витебской области, создание таковых планируется в других районах.

Важность и значимость торжественного мероприятия подчёркивало участие в нём высоких гостей из Министерства обороны и Вооружённых Сил Республики Беларусь, представителей органов власти, общественных объединений.





Началось оно выступлением барабанщиц Чашникской детской школы искусств. Затем свою выучку демонстрировали военнослужащие разведывательного батальона 19-й отдельной механизированной бригады как символ готовности Вооружённых Сил Республики Беларусь в любую минуту встать на защиту рубежей родной земли. Постоять за свою семью и Отечество должен уметь каждый мужчина (прежде всего), готовиться к этому надо со школьной скамьи. И межшкольный Центр допризывной подготовки – хороший помощник в этом.

Открытие Центра военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки преследует цель создать условия для того, чтобы ребята Чашникского района имели возможность получать первичные навыки воинской службы, отметил председатель Чашникского райисполкома Л. В. Плешко. В комплексе стрелковый тир, открытый при поддержке районной организационной структуры ДОСААФ (директор В. Н. Галай), кабинеты для занятий допризывной и медицинской подготовкой, оснащённые современным оборудованием. Здесь старшеклассники познают азы воинской службы, практические приёмы обращения с оружием, оказания медицинской помощи пострадавшим, будут заниматься огневой и строевой подготовкой. Одна из основных задач Центра – подготовка молодёжи к воинской службе в Вооружённых Силах, в других войсках и формированиях. Мы все заинтересованы в том, чтобы на службу в Вооружённые Силы пришёл молодой человек, готовый с честью выполнить свой конституционный долг по защите Отечества.

Председатель Витебского областного Совета депутатов, председатель Витебской областной организации РОО «Белая Русь» В. В. Терентьев открытие Центра допризывной подготовки в Новолукомле назвал знаковым событием не только для района, но и области и даже республики. Чашничане в числе первых в этом направлении, задуманное воплощали с душой и сердцем. Чтобы воспитывать защитников Отечества, здесь созданы все условия. Хорошо бы процесс обучения и воспитания организовать с привлечением специалистов, офицеров, которые прошли службу в Вооружённых Силах, своим примером убеждающих, как важно готовиться к защите своей Родины.





Владимир Владимирович вручил медали «75 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков» заместителю председателя Чашникского райисполкома И. Ф. Сыровченко, директору СШ №1 г. Новолукомля Ф. А. Вишневской – так отмечен их вклад в организацию патриотического воспитания населения, работы с ветеранами и молодёжью, по созданию Центра допризывной подготовки.





Началом большого пути, очередным шагом в деле гражданско-патриотического воспитания молодёжи и подготовки её к службе в Вооружённых Силах назвал создание Центра допризывной подготовки на базе СШ №1 г. Новолукомля заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор С. В. Потапенко.

О значимости Центра для допризывной подготовки молодёжи говорил и И. Ф. Мартынов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, ребята-старшеклассники всех школ района здесь будут получать азы начальной военной подготовки.

В ходе выступлений звучали слова благодарности Министерству обороны Республики Беларусь и министру А. А. Равкову, И. Ф. Мартынову за помощь в оснащении учебным оборудованием Центра допризывной подготовки, В. В. Терентьеву, заместителям председателя облисполкома, начальнику управления по образованию облисполкома Д. Л. Хоме, руководству Чашникского района за поддержку и содействие. Искренняя благодарность и признательность коллективу СШ №1 г. Новолукомля, без желания и стремления которого создание Центра было бы невозможным.

Директор школы Фаина Авсеевна делится, что в учреждении работе по патриотическому воспитанию придаётся большое значение, была определённая база для организации допризывной подготовки. Общими усилиями требовалось провести ремонты, оснастить кабинеты оборудованием. Теперь здесь могут заниматься не только ребята, но и взрослые.

Ежегодно учащиеся школы участвуют в областной спартакиаде среди профильных классов, занимают призовые места (в этом году 3-е место в комбинированной эстафете, в личном зачёте Ангелина Мамойко стала также третьей). В подтверждение высокого уровня подготовки ребят — показательные выступления учащихся школы. А затем в стилизованной форме радовали воспитанники я/с №3 — пусть традиции продолжаются.

И вот наступает волнующий момент: Л. В. Плешко, В. В. Терентьев, С. В. Потапенко, И. Ф. Мартынов, Д. Л. Хома перерезают красную ленту — межшкольный Центр допризывной подготовки открыт!





Затем участники мероприятия ознакомились с оборудованием учебных классов. Владимир Владимирович дал высокую оценку материальной базе Центра, отметил: здесь есть всё необходимое для организации учебного процесса на высоком уровне.

Справочно

В межшкольном Центре допризывной подготовки будут проходить обучение 133 учащихся 10-11 классов девяти учреждений образования Чашникского района. Юноши станут изучать здесь предмет «Допризывная подготовка», девушки – азы медицинской подготовки.

Михаил ДЕРЕВЯГО.