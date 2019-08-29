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С панорамными окнами и новым интерьером. В «Батории» открылся обновленный кафетерий

30.08.2019 16:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В торговом доме «Батория» после трехмесячного перерыва открылся обновленный кафетерий. Заведение теперь рассчитано на 25 посадочных мест. В меню все те же торты и выпечка, горячие и прохладительные напитки, а вот алкоголь в кафетерии не продается, рассказывает hrodna.life.


Фото: hrodna.life

— Ремонт мы сделали для наших покупателей, — рассказывает заместитель управляющего «ТД Батория» Елена Цынцевич. — Над интерьером кафетерия работал дизайнер, мы постарались сделать все, что он хотел реализовать. Специально открыли окна, чтобы прохожие могли видеть интерьер заведения, а посетители — Советскую площадь. В итоге получилось приятное и светлое место в центре Гродно.




 
Теги: Гродно
 
 
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В торговом доме «Батория» после трехмесячного перерыва открылся обновленный кафетерий. Заведение теперь рассчитано на 25 посадочных мест. В меню все те же торты и...
 
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