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С панорамными окнами и новым интерьером. В «Батории» открылся обновленный кафетерий
30.08.2019 16:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В торговом доме «Батория» после трехмесячного перерыва открылся обновленный кафетерий. Заведение теперь рассчитано на 25 посадочных мест. В меню все те же торты и выпечка, горячие и прохладительные напитки, а вот алкоголь в кафетерии не продается,
— Ремонт мы сделали для наших покупателей, — рассказывает заместитель управляющего «ТД Батория» Елена Цынцевич. — Над интерьером кафетерия работал дизайнер, мы постарались сделать все, что он хотел реализовать. Специально открыли окна, чтобы прохожие могли видеть интерьер заведения, а посетители — Советскую площадь. В итоге получилось приятное и светлое место в центре Гродно.
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В торговом доме «Батория» после трехмесячного перерыва открылся обновленный кафетерий. Заведение теперь рассчитано на 25 посадочных мест. В меню все те же торты и...
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