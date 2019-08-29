С панорамными окнами и новым интерьером. В «Батории» открылся обновленный кафетерий

Источник материала: Tut.by

В торговом доме «Батория» после трехмесячного перерыва открылся обновленный кафетерий. Заведение теперь рассчитано на 25 посадочных мест. В меню все те же торты и выпечка, горячие и прохладительные напитки, а вот алкоголь в кафетерии не продается, рассказывает hrodna.life.



Фото: hrodna.life

— Ремонт мы сделали для наших покупателей, — рассказывает заместитель управляющего «ТД Батория» Елена Цынцевич. — Над интерьером кафетерия работал дизайнер, мы постарались сделать все, что он хотел реализовать. Специально открыли окна, чтобы прохожие могли видеть интерьер заведения, а посетители — Советскую площадь. В итоге получилось приятное и светлое место в центре Гродно.











