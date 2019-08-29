Житель Барановичей понес в обменник найденные на улице 100 долларов - и разочаровался

Источник материала: Tut.by

50-летний житель Барановичей пытался обменять в банке найденные на улице фальшивые 100 долларов, сообщает Госкомитет судебных экспертиз.

Мужчина пришел в обменник на улице Кирова и протянул кассиру 100 долларов. Банкнота оказалась фальшивой, сотрудница банка сообщила в милицию.

Силовики выяснили, что в июле мужчина нашел возле гаражей две купюры по 100 долларов. Через некоторое время он попытался обменять одну из них на рубли.

Банкноты у мужчины изъяли и передали на экспертизу, которая показала, что доллары отпечатаны на цветном струйном принтере. Водяной знак и защитная нить на них отсутствуют. Кроме того, обе банкноты имеют одинаковые серийные номера.