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Житель Барановичей понес в обменник найденные на улице 100 долларов - и разочаровался

30.08.2019 16:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

50-летний житель Барановичей пытался обменять в банке найденные на улице фальшивые 100 долларов, сообщает Госкомитет судебных экспертиз.

Мужчина пришел в обменник на улице Кирова и протянул кассиру 100 долларов. Банкнота оказалась фальшивой, сотрудница банка сообщила в милицию.

Силовики выяснили, что в июле мужчина нашел возле гаражей две купюры по 100 долларов. Через некоторое время он попытался обменять одну из них на рубли.

Банкноты у мужчины изъяли и передали на экспертизу, которая показала, что доллары отпечатаны на цветном струйном принтере. Водяной знак и защитная нить на них отсутствуют. Кроме того, обе банкноты имеют одинаковые серийные номера.

 
 
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