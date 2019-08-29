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ColorFest, лошади, танцы и змея Фрося. Куда сходить в Гродно (и не только) в последние дни лета

30.08.2019 17:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные в Гродно можно будет посмотреть на красивых лошадей, поучаствовать в фестивале красок, сходить на «движ» в центре города, а детей — сводить в зоопарк: там в первый день осени обещают интересную программу для юных натуралистов. Если вы легки на подъем, то можно и съездить в Слоним, где в субботу и воскресенье будет проходить День белорусской письменности.

День лошади в Коробчицах


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Где: Гарадзенскi маентак «Каробчыцы»

Когда: 31 августа с 10.00

Сколько: Вход в центральный манеж — бесплатно. Вход в маентак: взрослый билет — 5 рублей, детский — 2,5

В субботу с 10 утра в центральном манеже начнутся конные заезды любителей и профессионалов, после которых для зрителей подготовили развлекательную программу с участием кавер-бендов, народных коллективов и конного клуба. Можно будет поучаствовать в мастер-классах, пострелять из лука и пройти квест «Коробчицкое ранчо». В программе также конкурсы и состязания, аквагрим и аниматоры.

«Классное движение» на Мостовой

Где: внутренний дворик на Мостовой, 31

Когда: 31 августа с 17.00 до 23.00.

Сколько: стоимость входа вы определяете сами

В субботу во внутреннем дворике перчаточной фабрики «Акцент» будут выступать музыканты: Beat L, Barry, Welf, Manatee. Еще обещают фудтраки, кофе, вино и хорошую атмосферу в последний день лета.

День необычных знаний в зоопарке


Фото: Александр Петров

Где: Гродненский зоопарк, ул. Тимирязева, 11

Когда: 1 сентября, начало уроков в 12.30

Сколько: входной билет в зоопарк для взрослого — 6 рублей, для детей с 3 лет — 4, 5 рубля

Зоопарк приглашает на курс «Зоопаркознание» и лекции по истории зоопарка, а также на выставки-викторины «Чудо в скорлупе» и «Чудо в перьях». Также можно будет измерить змею Фросю, узнать о правила поведения в зоопарке и ветеринарных инструментах, а также порисовать космическим песком и мелками на асфальте. Помимо этого — викторина с подвохом «Наш зоопарк», подвижные игры и конкурсы.

«Танцевальная суббота» в парке имени Жилибера


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Где: летняя сцена в парке имени Жилибера

Когда: 31 августа, 18.00

Сколько: бесплатно

«Танцевальная суббота» пройдет в рамках проекта «Мероприятия выходного дня». На летней сцене парка соберутся гродненские танцевальные коллективы, которые покажут свои номера. Обещают много музыки, драйва и хорошего настроения.

Фестиваль красок ColorFest на базе отдыха «Привал»


Фото: Илья Гелей, TUT.BY

Где: база отдыха «Привал»

Когда: 31 августа и 1 сентября, 18.00

Сколько: вход — взрослый билет — 5 рублей, детский — 2,5 рубля

В программе — тонны разноцветной краски, зрелищные бои и водные сражения, а также живая музыка, татуировки хной, призы и подарки. База отдыха «Привал» приглашает ярко провести последние дни летних каникул на фестивале красок 31 августа и 1 сентября. Всем, кто придет в фирменной кепке «Привал-2019», подарят краску.

День белорусской письменности в Слониме

Где: Слоним

Когда: 31 августа и 1 сентября

Сколько: бесплатно

В этом году Слоним принимает День белорусской письменности. В программе — выставки, тематические площадки, открытие памятника Льву Сапеге, круглые столы и конференции. Торжественное открытие праздника — 1 сентября в 12.00 на площадке около Слонимского центра культуры и отдыха. Торжественное закрытие и концерт — в этот же день в 20.00.

Хороших выходных!

 
Теги: Гродно
 
 
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Если вы легки на подъем, то можно съездить и в Слоним, где в субботу и воскресенье будет проходить День белорусской письменности.
 
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