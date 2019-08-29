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ColorFest, лошади, танцы и змея Фрося. Куда сходить в Гродно (и не только) в последние дни лета
30.08.2019 17:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные в Гродно можно будет посмотреть на красивых лошадей, поучаствовать в фестивале красок, сходить на «движ» в центре города, а детей — сводить в зоопарк: там в первый день осени обещают интересную программу для юных натуралистов. Если вы легки на подъем, то можно и съездить в Слоним, где в субботу и воскресенье будет проходить День белорусской письменности.
День лошади в Коробчицах
В субботу с 10 утра в центральном манеже начнутся конные заезды любителей и профессионалов, после которых для зрителей подготовили развлекательную программу с участием кавер-бендов, народных коллективов и конного клуба. Можно будет поучаствовать в мастер-классах, пострелять из лука и пройти квест «Коробчицкое ранчо». В программе также конкурсы и состязания, аквагрим и аниматоры.
«Классное движение» на Мостовой
В субботу во внутреннем дворике перчаточной фабрики «Акцент» будут выступать музыканты: Beat L, Barry, Welf, Manatee. Еще обещают фудтраки, кофе, вино и хорошую атмосферу в последний день лета.
День необычных знаний в зоопарке
Зоопарк приглашает на курс «Зоопаркознание» и лекции по истории зоопарка, а также на выставки-викторины «Чудо в скорлупе» и «Чудо в перьях». Также можно будет измерить змею Фросю, узнать о правила поведения в зоопарке и ветеринарных инструментах, а также порисовать космическим песком и мелками на асфальте. Помимо этого — викторина с подвохом «Наш зоопарк», подвижные игры и конкурсы.
«Танцевальная суббота» в парке имени Жилибера
«Танцевальная суббота» пройдет в рамках проекта «Мероприятия выходного дня». На летней сцене парка соберутся гродненские танцевальные коллективы, которые покажут свои номера. Обещают много музыки, драйва и хорошего настроения.
Фестиваль красок ColorFest на базе отдыха «Привал»
В программе — тонны разноцветной краски, зрелищные бои и водные сражения, а также живая музыка, татуировки хной, призы и подарки. База отдыха «Привал» приглашает ярко провести последние дни летних каникул на фестивале красок 31 августа и 1 сентября. Всем, кто придет в фирменной кепке «Привал-2019», подарят краску.
День белорусской письменности в Слониме
В этом году Слоним принимает День белорусской письменности. В программе — выставки, тематические площадки, открытие памятника Льву Сапеге, круглые столы и конференции. Торжественное открытие праздника — 1 сентября в 12.00 на площадке около Слонимского центра культуры и отдыха. Торжественное закрытие и концерт — в этот же день в 20.00.
Хороших выходных!
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Если вы легки на подъем, то можно съездить и в Слоним, где в субботу и воскресенье будет проходить День белорусской письменности.
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