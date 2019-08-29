Разрешили контрольные в понедельник. Как изменились требования к школьному расписанию

Источник материала: Tut.by

Минздрав разъяснил , как будут применяться специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Совет министров в августе утвердил санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования. В постановлении на 80 страницах расписано, как должны кормить школьников и детсадовцев, какой должна быть температура в учебных заведениях, при какой погоде можно отменить уроки. Есть даже пункт о том, какими должны быть туалеты и песочницы.

Минздрав 30 августа также разъяснил некоторые из пунктов. Так, ведомство обращает внимание, что оптимизированы требования к расписанию в школах:

исключаются требования о чередовании трудных и легких учебных предметов;

разрешается проведение контрольных работ в понедельник;

разрешается сдвоение уроков по физической культуре для обучающихся старше 18 лет;

сокращена продолжительность пересменки;

допускается проведение факультативных уроков перед началом уроков, если они начинаются в 9.00.