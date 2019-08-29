ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Разрешили контрольные в понедельник. Как изменились требования к школьному расписанию

30.08.2019 17:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Минздрав разъяснил, как будут применяться специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Совет министров в августе утвердил санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования. В постановлении на 80 страницах расписано, как должны кормить школьников и детсадовцев, какой должна быть температура в учебных заведениях, при какой погоде можно отменить уроки. Есть даже пункт о том, какими должны быть туалеты и песочницы.

Минздрав 30 августа также разъяснил некоторые из пунктов. Так, ведомство обращает внимание, что оптимизированы требования к расписанию в школах:

  • исключаются требования о чередовании трудных и легких учебных предметов;
  • разрешается проведение контрольных работ в понедельник;
  • разрешается сдвоение уроков по физической культуре для обучающихся старше 18 лет;
  • сокращена продолжительность пересменки;
  • допускается проведение факультативных уроков перед началом уроков, если они начинаются в 9.00.
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минздрав разъяснил, как будут применяться специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле мужчина раздавил ногой котенка на глазах ребенка - и его будут судить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика