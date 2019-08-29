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Разрешили контрольные в понедельник. Как изменились требования к школьному расписанию
30.08.2019 17:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минздрав
Совет министров в августе утвердил
Минздрав 30 августа также разъяснил некоторые из пунктов. Так, ведомство обращает внимание, что оптимизированы требования к расписанию в школах:
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Минздрав разъяснил, как будут применяться специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования.
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