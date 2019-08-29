В Гомеле мужчина раздавил ногой котенка на глазах ребенка - и его будут судить

Источник материала: Tut.by

В Гомеле завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который убил бездомного котенка, сообщает СК.

По данным следствия, 7 июля 54-летний гомельчанин отмечал вместе с гостями день рождения дочери своей сожительницы. Около семи вечера гости разошлись, а мужчина остался сидеть за столом во дворе своего дома. В это время на стол запрыгнул бездомный котенок, который попытался съесть оставленную еду. Это разозлило хозяина, он схватил котенка, отнес его на пустырь возле дома, бросил под дерево и несколько раз наступил ему на голову. От полученных травм животное умерло.

Свидетелями действий мужчины стали случайные прохожие — женщина с 4-летним сыном. Она и заявила о случившемся в милицию.

Мужчине предъявлено обвинение в жестоком обращении с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских побуждений, в присутствии заведомо малолетнего.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.