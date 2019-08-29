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Погода на выходные: тепло и переменная облачность

30.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Ожидается переменная облачность. Местами по восточной половине кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в низких местах и вблизи водоемов будут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12 – +18°С, днем +22 – +29°С. В первый день календарной осени под защитой области повышенного атмосферно давления, сформированной в теплом воздухе, природа подарит нам комфортную летнюю погоду.

1 сентября ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +10 – +17°С, днем +24 – +31°С.

www.pogoda.by

 
 
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