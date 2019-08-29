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Житель деревни под Минском выдавал себя за детектива. Его задержала милиция

30.08.2019 18:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске задержали мужчину, который представлялся частным детективом и брал деньги за услуги, которых не оказывал. Об этом сообщает Telegram-канал МВД.

Это житель одной из деревень Минского района, официально нигде не работает, раньше привлекался к уголовной ответственности за похожее преступление. После того, как отбыл наказание, он вернулся к привычному делу.

Мужчина создал сайт, где рекламировал услуги частного сыска. Принимал заказы на коммерческих партнеров, конкурентов, неверных супругов. Мужчина брал с клюнувших на рекламу граждан предоплату за предоставление информации из автоматизированных баз данных МВД, оказание услуг слежения, прослушивания помещений, предоставление детализации телефонных соединений, но выполнять взятые на себя обещания не собирался.

Лжедетектива оперативники задержали с поличным — он получал деньги за предоставление компрометирующих сведений о партнере по бизнесу.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 209 УК Республики Беларусь — за мошенничество в крупном размере. Мужчина арестован.

Установлены больше 10 фактов мошенничества, а также эпизоды противозаконной деятельности, связанные со сбором и распространением информации о частной жизни. Правоохранители предполагают, что пострадавших может быть больше.

МВД Беларуси предупреждает, что наблюдение, прослушивание телефонных разговоров, слежка — все это оперативно-разыскные мероприятия, проводить которые имеют право только сотрудники правоохранительных органов. Незаконное вмешательство в частную жизнь, например, сбор или распространение информации о ней — уголовное преступление.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина рекламировал услуги частного сыска на собственном сайте. Впрочем, заказы он выполнять не торопился.
 
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