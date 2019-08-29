Тренажерка, теннисный корт и 18 первых классов. Как выглядит самая большая школа в Брестской области

Источник материала: Tut.by

30 августа в Юго-Западном микрорайоне Бреста премьер-министр Беларуси Сергей Румас открыл самую большую школу области, в которой будет обучаться почти 2 тысячи учеников. Современное учебное заведение вместило около 100 кабинетов, а также лекционные комнаты, игровой, тренажерный и хореографический залы.





Церемонию открытия средней школы № 11 премьер-министр посетил в рамках рабочей поездки по Брестской области. В своей напутственной речи он отметил, что президент страны уделяет особое внимание вопросам образования.





— Кожны год адчыняюцца дзіцячыя садкі і школы ва ўсіх рэгіёнах. Не выключэнне і Брэст, дзе да гэтага навучальнага года ўводзяцца дзве ўстановы адукацыі. У іх ёсць усе для навучэнцаў, каб паспяхова набываць новыя веды, займацца спортам, развіваць здольнасці і таленты, атрымліваць працоўныя навыкі, — отметил Сергей Николаевич.



Дети ремонтируют деревянные футбольные ворота на пустыре возле новой школы. Ожидается, что учебное заведение станет местом отдыха для жителей микрорайона.

Новую школу в Юго-Западном микрорайоне Бреста возвели за два года. Это самое большое учебное заведение области. К новому учебному году здесь было создано 18 первых классов. В общей сложности в школе будут обучаться почти 2 тысячи ребят.





Школа состоит из двух блоков. Один для младших школьников, второй — для учеников 5−11 классов. У каждого корпуса отдельный вход.





Гордость школы — это спортивная база. В учебном заведении оборудованы игровой, гимнастический и хореографические залы, на улице располагаются детские развивающие комплексы, два мини-футбольных поля, площадки для игры в баскетбол, волейбол и бадминтон.





Обустроены также теннисный корт и универсальная ледовая площадка. Кроме того есть тренажерка, комната психологической разгрузки, лекционные кабинеты на 100 человек.









В школе насчитывается около 100 кабинетов. В их числе три класса информатики.

— На каждом рабочем месте учителя имеется компьютер для того, чтобы вести электронные журнал и дневник. В каждом классе есть либо большой телевизор, либо проектор с экраном. У нас имеется четыре лингафонных кабинета для изучения иностранного языка. Кроме этого есть еще 11 кабинетов иностранного языка и передвижной комплекс для изучения иностранного языка в других классах, — рассказала директор СШ № 11 Людмила Кудей.





Созданы условия и для обучения детей с особыми потребностями: имеются лифты, подъемники на входах в учебное заведение и актовые залы, оборудованы отдельные гардеробы, санузлы со спецоборудованием.





В общей сложности в школе сформировано два специальных и восемь интегрированных классов.





Общая стоимость объекта составила почти 34 миллиона рублей.



