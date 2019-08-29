ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тренажерка, теннисный корт и 18 первых классов. Как выглядит самая большая школа в Брестской области

30.08.2019 18:37 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

30 августа в Юго-Западном микрорайоне Бреста премьер-министр Беларуси Сергей Румас открыл самую большую школу области, в которой будет обучаться почти 2 тысячи учеников. Современное учебное заведение вместило около 100 кабинетов, а также лекционные комнаты, игровой, тренажерный и хореографический залы.


Церемонию открытия средней школы № 11 премьер-министр посетил в рамках рабочей поездки по Брестской области. В своей напутственной речи он отметил, что президент страны уделяет особое внимание вопросам образования.


— Кожны год адчыняюцца дзіцячыя садкі і школы ва ўсіх рэгіёнах. Не выключэнне і Брэст, дзе да гэтага навучальнага года ўводзяцца дзве ўстановы адукацыі. У іх ёсць усе для навучэнцаў, каб паспяхова набываць новыя веды, займацца спортам, развіваць здольнасці і таленты, атрымліваць працоўныя навыкі, — отметил Сергей Николаевич.


Дети ремонтируют деревянные футбольные ворота на пустыре возле новой школы. Ожидается, что учебное заведение станет местом отдыха для жителей микрорайона.

Новую школу в Юго-Западном микрорайоне Бреста возвели за два года. Это самое большое учебное заведение области. К новому учебному году здесь было создано 18 первых классов. В общей сложности в школе будут обучаться почти 2 тысячи ребят.


Школа состоит из двух блоков. Один для младших школьников, второй — для учеников 5−11 классов. У каждого корпуса отдельный вход.


Гордость школы — это спортивная база. В учебном заведении оборудованы игровой, гимнастический и хореографические залы, на улице располагаются детские развивающие комплексы, два мини-футбольных поля, площадки для игры в баскетбол, волейбол и бадминтон.


Обустроены также теннисный корт и универсальная ледовая площадка. Кроме того есть тренажерка, комната психологической разгрузки, лекционные кабинеты на 100 человек.



В школе насчитывается около 100 кабинетов. В их числе три класса информатики.

— На каждом рабочем месте учителя имеется компьютер для того, чтобы вести электронные журнал и дневник. В каждом классе есть либо большой телевизор, либо проектор с экраном. У нас имеется четыре лингафонных кабинета для изучения иностранного языка. Кроме этого есть еще 11 кабинетов иностранного языка и передвижной комплекс для изучения иностранного языка в других классах, — рассказала директор СШ № 11 Людмила Кудей.


Созданы условия и для обучения детей с особыми потребностями: имеются лифты, подъемники на входах в учебное заведение и актовые залы, оборудованы отдельные гардеробы, санузлы со спецоборудованием.


В общей сложности в школе сформировано два специальных и восемь интегрированных классов.


Общая стоимость объекта составила почти 34 миллиона рублей.


 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Житель деревни под Минском выдавал себя за детектива. Его задержала милиция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика