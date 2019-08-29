В Лебяжьем дети нашли мертвую собаку с петлей. Милиция проводит проверку

Источник материала: Tut.by

В редакцию обратилась жительница Лебяжьего, которая рассказала, как 16 августа возле пруда дети нашли собаку с петлей, — люди опасаются, что с ней жестоко расправился человек. В МВД по этому вопросу проводят проверку, но криминальную составляющую не рассматривают.

Минчанка рассказала редакции, что узнала о произошедшем из общего чата. Возле пруда около школы № 32 на улице Камайской дети катались на велосипедах и увидели на дереве что-то странное.

— Подъехали и увидели, что на дереве — подвешенная за язык собака. Дети в шоке.

Дети рассказали родителям, те вызвали милицию. На место приезжали представители Следственного комитета, сняли собаку, положили в коробку и увезли.

Женщина говорит, что рядом есть частный сектор, оттуда могут приходить собаки и кошки.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова рассказала, что сотрудники милиции доставили тело собаки в Минскую ветеринарную станцию для установления причин и обстоятельств смерти. По предварительной версии, криминальную составляющую событий не рассматривают.

— 16 августа сообщение поступило от неравнодушной минчанки. Собаку обнаружили на Ржавецкой, 7. Ее нашли со шпагатом на шее, но корпус тела животного находился на земле.