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Как прошла «антилинейка» в Лицее БГУ, куда поступает самая способная молодежь со всей страны

30.08.2019 21:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

2 сентября в лицее БГУ будет обычный учебный день. А пока, 30 августа, можно и похулиганить. Зааплодировать преподавателей, которые делают «от винта», спеть «Жить в кайф» Макса Коржа и получить посвящение в лицеисты под «Простыя словы». Так в Лицее БГУ проходит вечеринка, которая заменяет привычную школьную линейку. Как лицей встречает новое поколение умников и умниц, что такое лицейский дух и почему 1 сентября здесь радость, а не трагедия — в репортаже TUT.BY.


«Родители» и «карапузы»

В 16 часов к Лицею БГУ стекаются лицеисты. В футболках и шортах, платьях и джинсах — максимально просто, удобно и очень smart.

Кажется, только Макар и Миша сегодня оделись торжественно — в костюмы. Макар — одиннадцатиклассник, Миша только-только поступил в лицей. Как и старший брат, тоже благодаря победе в республиканской олимпиаде по физике. Рядом с ними стоит мама Марина. Объясняет, почему оба ее сына выбрали Лицей БГУ.


— Качество подготовки здесь отменное. Физику преподают несколько учителей. Часов математики много. Детям интересно. Коллектив очень творческий. И нет поборов, как в школах и гимназиях.

В холле лицея уже шумно, радостно и звонко. Десятиклассники все больше держатся в стороне — пока что чувствуют себя неуютно. Но это пока. 11-классники крепко обнимают друг друга, громко рассказывают про каникулы и обсуждают планы на новый учебный год.

— Мы так долго не виделись!


В другом конце холла надрывают голос две девушки.

— Десять — эф — один!

В переводе с лицейского это значит, что они ищут десятиклассников физического профиля из первого класса.

В руках у девушек леденцы, которые выглядят как детские пустышки.

— Это традиция, — объясняют Марина и Яна. — Мы — лицейская семья. Десятиклассники, которые приходят, — это дети, наши карапузы. А мы, одиннадцатиклассники на том же профиле с той же цифрой, — их родители.

Первое время «родители» будут много помогать «карапузам»: рассказывать, как здесь все устроено, участвовать в подготовке мероприятий для них, чтобы 10-классники как можно скорее освоились и стали частью семьи.


— В этом году из лицея ушел ваш директор Макар Александрович.

— Ай, просто по сердцу режете.

— Переживали, когда узнали?

— Конечно.

— И как с этим жить дальше?

— Спокойно. Варакса (Игорь Николаевич Варакса, который исполняет обязанности директора. — Прим. TUT.BY) тоже хороший человек. Вряд ли будет хуже. В лицее нет плохих людей.

«Я не могла нормально работать в окружении сидящих в телефонах одноклассников. Нужна была смена обстановки»

Уже который год конкурс на поступление в Лицей БГУ такой, что ему позавидуют многие вузы. В 2019-м на одно место претендовали больше шести человек. На некоторых профилях — биологическом, например, — он достиг 9,4.


Егор и Вова поступили на химический профиль.

Чтобы все получилось, Егор целый год готовился по сборнику и решал задания по химии. Перед математикой он две недели «просто не выходил из дома и учил».

— Я сомневался, что поступлю. Поэтому, когда узнал, что получилось, прыгал до потолка. Эмоции зашкаливали.

— А родители что сказали?

— Просто похвалили.

Вове было легче. Хотя это как сказать. На протяжении двух лет он готовился к олимпиаде — и в результате взял место на республике. Поэтому в лицей он поступил без экзаменов.


— Какие у вас ожидания от учебы?

— Что будет сложно. Но главное, чтоб не скучно. Потому что в школе было ужасно.

Вика, которая поступила на математический профиль, с самого начала настраивает себя, что будет сложно.

— Мне даже хотелось бы, чтобы было так.

Сегодня утром вместе с одноклассницей Миланой она заселилась в общежитие.

— Оно тут недалеко, на Октябрьской, 2.

— О, так вы сразу попали на самую тусовочную улицу Минска!

— Лично я сюда приехала учиться. Тусовки — это второстепенное, — скромно улыбается девушка.


Милана говорит, что в ее прошлой школе «все было грустно».

— Мой класс был не очень сильным. Скажу откровенно: слабым. А мне хотелось учиться. Но я не могла нормально работать в окружении сидящих в телефонах одноклассников. Нужна была смена обстановки и коллектива. Я очень счастлива, что поступила.

Чтобы это счастье случилось, Милана полгода ездила из Молодечно на подготовительные курсы при лицее и много занималась сама.

«Сюда приходят действительно очень мотивированные люди»

Одиннадцатиклассники Ольгерд и Владимир подтверждают: учиться в лицее непросто, но очень круто.


11-классники Владимир и Ольгерд

— Для меня начало учебного года всегда было трагедией. А тут смотрю, в лицее все счастливы, что наступает 1 сентября. Почему так?

— Можа быць, вы чулі пра ліцэйскі дух? — слово за Ольгердом. — Большасць ліцэістаў адчувае яго менавіта тут. У нас ладзіцца шмат мерапрыемстваў. Гэта могуць быць і дэбаты, і мафія, і настолкі. З намі працуюць менавіта прафесіяналы. У ліцэі выкладаюць настаўнікі, якія сапраўды ведаюць сваю справу і любяць яе.

У Владимира своя версия, почему в лицее сложилась такая атмосфера.

— На многие профили очень большой конкурс, поэтому сюда приходят действительно очень мотивированные люди, которых интересует предмет, которые готовы знать больше и глубже. Это один из главных факторов. Второй — преподаватели, конечно. Все с горящими глазами, заинтересованы в своем предмете. Плюс свобода создавать и организовывать свои мероприятия. Хорошая площадка, чтобы крутиться во всяких движухах.


Уже не первый год выпускники лицея БГУ лучше всех в стране сдают ЦТ по некоторым предметам. В этом году им не было равных в математике и физике. В первой тройке они и по русскому, белорусскому и английскому языкам.

Среди этих успешных ребят — и выпускницы лицея Даша, Вероника, Алиса. В этом году они поступили на биофак БГУ и на подготовительный курс медицинского университета в Польше.

Сегодня они пришли в лицей по двум причинам. Первая: будут выступать на сцене и приветствовать 10-классников. Вторая причина: тянет.


— Уже несколько лет выпускники Лицея БГУ лучше всех сдают ЦТ по многим предметам. В чем ваш секрет?

— Преподаватели, — хором отвечают девушки.

— И лицейский дух, — добавляет Вероника.

— Что это такое — лицейский дух? По-вашему?

— Это сплоченность. Открытость, готовность помогать. Как бы банально ни звучало, в лицее очень дружественная атмосфера. Ты всегда можешь обратиться за помощью и к старшекласснику, и к учителю.

— Учителя и лицеисты заодно, — раскрывает секрет Даша. — В обычных школах так не всегда случается.

В 17.00 начинается концерт «Салют, карапуз». Организовывали его сами лицеисты с минимальным участием преподавателей.


Зал заполнен до отказа. Десятиклассники сели поближе к сцене, 11-й класс забрался на галерку, будто они двоечники. Хотя двоечников, как известно, здесь нет.

Исполняющий обязанности директора Игорь Варакса не стал утомлять длинными речами — по-дружески поприветствовал «семью» и закрыл вопрос, который нужно было решить еще в прошлом году: вручить переходящую награду лучшему классу.


Исполняющий обязанности директора Лицея БГУ Игорь Варакса

После этого голос за кулисами объявил, что сейчас наступит «от винта». 11-классники зашлись в криках и аплодисментах. Они-то знают, что сейчас начнется.

На сцену вышли преподавательницы-стюардессы и преподаватели-пилоты. В центре — бывший директор лицея Макар Шнип. Как бы он ни скрывался за шапкой и очками, раскусили его быстро.

Учителя энергично поют и танцуют, изображают полет на самолете, а потом бегут в зал, чтобы раздать конфеты со вкусом дюшеса (жаль, что не «Взлетные»).

— Полет завершен успешно. Преподаватели успешно доставлены для обучения карапузов, — таинственно говорит закулисный голос.


Два часа концерта, «Жить в кайф» Коржа и «Простыя словы» NRM, которым подпевал весь зал, локальный юмор и общие традиции — линейки могут быть и такими.

 
Теги: Минск
 
 
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Как лицей встречает новое поколение умников и умниц, что такое лицейский дух и почему 1 сентября здесь радость, а не трагедия - в репортаже TUT.BY.
 
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