«Самый главный пример - отец». Младшему сыну Александра Лукашенко исполнилось 15 лет

Источник материала: Tut.by

Младшему сыну президента Николаю Лукашенко сегодня исполняется 15 лет. Он идет в 9-й класс Острошицко-Городокской средней школы. У Николая очень разносторонние интересы: он увлекается хоккеем, музыкой, изучает иностранные языки. При этом вместе с одноклассниками они давно взяли шефство над домом-интернатом для пенсионеров и инвалидов и часто ездят туда с субботниками, концертами и подарками. О сыне президента рассказали его знакомые.



Фото: Reuters

«Он в себя вкладывает и в образовательном, и спортивном плане»

Николай Лукашенко активно занимается хоккеем и достиг в этом спорте отличных результатов. В январе 2019 года команда «Грифоны» Центрального района Минска, в которой играет Николай, выиграла республиканские соревнования среди детей и подростков «Золотая шайба» на призы президента Беларуси в дивизионе «А» старшей возрастной группы. Младший сын президента стал лучшим бомбардиром.

Лучшим бомбардиром Николай становится не в первый раз. В 2018-м он стал им в хоккейном турнире «Олимпийские надежды» , в 2016-м — по итогам «Золотой шайбы».



В центре Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем, а также генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков. Фото: president.gov.by

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков пять лет тренировал Николая Лукашенко индивидуально, затем юноша стал тренироваться в составе своей команды «Грифоны». Ее тоже тренирует Дмитрий.

— Самая сильная сторона Николая как хоккеиста — очень неуступчивый характер. Он хочет побеждать и все делает для этого. Ставит перед собой максимальные цели и идет к ним, — рассказывал он нам в 2017 году.

Мы связались с Дмитрием и накануне дня рождения Николая, чтобы узнать, как команда обычно его поздравляет.

— Поздравляем как всех хоккеистов в команде — во время тренировки. Просто говорим: «Поздравляем с днем рождения!» — и стучим клюшками по льду, — рассказывает он.

По словам гендиректора минского «Динамо», сейчас Николай занимается хоккеем еще более усиленно, чем раньше. И любит этот вид спорта больше, чем другие, которыми занимается, — а это и плавание, и лыжи, и биатлон, и многие командно-игровые виды спорта.

Николай уже перешел во взрослую лигу и в этом году будет заявляться в команду «Бастион-2», которая играет во второй любительской лиге под эгидой Президентского спортивного клуба. В команду входят взрослые мужчины, но в этом году в ней будут играть четыре подростка, чтобы «акклиматизироваться» и через пару лет уже выступать за основную команду «Бастион». Соревнования начнутся в сентябре.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Дмитрий рассказывает, что Николай очень много внимания уделяет своей физической подготовке.

— Он приходит на тренировку на лед и готовит себя до нее и дополнительно занимается после.

Николай по-прежнему активно учит иностранные языки: сейчас испанский, до этого занимался китайским.

— Он развивается очень разносторонне. Сейчас не стоит вопрос, кем он хочет стать в будущем, сейчас он в себя вкладывает и в образовательном, и спортивном плане. Мне кажется, для его возраста это то, что нужно. Он не сидит в компьютере и гаджетах — на это отводится очень мало времени, потому что это ему не сильно и интересно. Он рассуждает, как взрослый человек, и свободного времени у него нет — оно все распланировано: хоккей, физическая подготовка, музыка, иностранные языки. У него очень активный образ жизни.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— А кто с ним занимается биатлоном? — интересуемся.

— Не важно, кто конкретно с ним занимается и чем. Самый главный учитель и пример для Николая — отец.

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«Ему нравится классическая музыка и джаз»

Николай давно и серьезно занимается музыкой. В январе 2019 года он выступил во Дворце Республики во время церемонии вручения наград «За духовное возрождение», специальных премий и премий «Белорусский спортивный Олимп».

Молодой человек аккомпанировал на рояле Юлии Быковой, которая исполнила композицию «Натхненне» для двух фортепиано и голоса по мотивам песен «Куточак Беларусi», «Родники» и «Благодарю». На сцене была педагог Николая Елена Осташкина-Мысливчик. По ее словам, тогда получился интересный опыт соединения двух стилей — эстрадного и классического.

Видео: телеканал ОНТ

7 июля 2018 года Николай также выступал на празднике в Александрии. Он сыграл на фортепиано написанное белорусским композитором Валерием Ивановым «Вяртанне да спадчыны». На сцене с ним были преподаватель Елена Осташкина-Мысливчик, цимбалистка Вера Шетько и баянист Александр Шувалов.

Преподаватель Николая рассказывает, что они занимаются уже шесть лет.

— Он одаренный человек, и к каждому своему выступлению — будь оно на большой сцене, как это было в Александрии или во Дворце Республики, или во время домашнего концерта — подходит очень ответственно. Обдумывая и прорабатывая каждую деталь, мы максимально концентрируемся на решении творческих задач. Нам в этом плане удалось реализовать многое — и это радует. Чем больше получается, тем интереснее дальше.

Она отмечает, что Николаю нравится классическая музыка и джаз. Сейчас в его репертуаре произведения Людвига ван Бетховена, Сергея Рахманинова, испанского композитора Исаака Альбениса и многих других.

— Я всегда поддерживаю его во всех творческих начинаниях. И что импонирует и заслуживает уважения — он не боится бросать вызов в первую очередь себе. Это ценно. Он глубоко анализирует все, что делает, пропуская через мощнейший внутренний фильтр. В творческом плане он боец. Накануне нашего выступления во Дворце Республики у него был очень ответственный хоккейный матч, и после этого мы сразу поехали репетировать.

Певица Юлия Быкова отмечает, что перед выступлением во Дворце Республики у них было несколько совместных репетиций с Николаем.

— Он работал над импровизацией, что-то в процессе придумывал, чувствуется, что у него очень глубокий подход.

У певицы остались приятные воспоминания об их совместной работе.

— Мы приезжали с Женей (продюсер и аранжировщик Евгений Олейник и муж Юлии. — Прим. TUT.BY): Женя в качестве музыкального руководителя, а я в качестве вокалистки — и репетировали. С Николаем мы в основном общались о музыке, о произведениях, над которыми работали. Ему нравится серьезная классическая музыка. Он очень приятный, доброжелательный и воспитанный молодой человек, с хорошим чувством юмора. Нам было очень легко общаться.



На фото продюсер и аранжировщик Евгений Олейник, певица Юлия Быкова, Николай Лукашенко и педагог Елена Осташкина-Мысливчик. Фото: Facebook певицы Юлии Быковой

Юлия вспомнила момент, когда во время репетиции они пытались так расставить инструменты, чтобы было удобно и исполнителю, и инструменталистам.

— Нужно было все расставить так, чтобы и мне в том числе инструменталистов было хорошо слышно. И Николай нам помогал передвигать рояли: они с Женей таскали тяжеленные инструменты.

«Чувствуется, как он уважает старших»

Николай Лукашенко вместе с одноклассниками из Острошицко-Городокской средней школы уже давно взяли шефство над минским домом-интернатом для пенсионеров и инвалидов. Они приезжают туда с подарками и концертами, помогают во время субботников.



В 2017 году школьники показали для жителей дома-интерната представление по мотивам мультфильма «Мадагаскар», где Николай Лукашенко сыграл роль льва Алекса. Скриншот из телерепортажа на tvr.by

Наталья Зычкова работает директором дома-интерната с весны 2019 года и вспоминает, как Николай с одноклассниками приезжали с праздничным концертом ко Дню Победы. У Натальи Александровны остались очень хорошие впечатления от знакомства с младшим сыном президента. Она говорит, что он простой и воспитанный молодой человек, располагающий к общению и с неподдельным чувством юмора.

— Прежде всего сразу чувствуется, насколько он добрый и какое большое у него чувство милосердия к пожилым людям, как он уважает старших. Когда он разговаривал с пожилыми людьми, которые живут у нас в интернате, делал это очень приветливо и уважительно.

После концерта в доме-интернате для школьников организовали чаепитие. Наталья Александровна рассказывает, что во время беседы с Николаем и его одноклассниками, создалось впечатление, что у младшего сына президента есть интерес ко всему, что его окружает.

— Мы угостили ребят очень вкусными булочками и конфетами. И я попросила их обязательно взять сладости с собой и угостить кого-нибудь, кого они встретят, идя по улице. Это покажет, насколько человек может быть добрым и готовым помочь другому. Все пообещали, что в своей деревне, где они учатся, когда встретят других ребят, обязательно это сделают.

Этой зимой для жителей дома-интерната ученики из Острошицко-Городокской средней школы подготовили концерт «Рождественские фантазии» со стихами, прозой, музыкальными композициями. С подворья президента тогда привезли мед, полторы тонны картофеля, из хозяйства «Александрийское» — джемы, морсы и варенье. Кроме того, из хозяйства президента в дом-интернат передали двух коз зааненской породы.

А в сентябре 2018 года в дом-интернат с президентского подворья передали пять тонн арбузов и тонну картофеля сорта «Манифест».