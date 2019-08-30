ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Турция: систематизировать отношения

31.08.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Чырвоны прамень

Беларуси и Турции необходимо систематизировать торгово-экономические отношения и существенно нарастить товарооборот. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Беларусь и Турция: систематизировать отношения

«Уверен, что ваш визит будет способствовать систематизации наших отношений, приведению в порядок торгово-экономических отношений, решению тех проблем, которые у нас существуют. Главное, чтобы вы их, не стесняясь, обозначили, а мы, понимая вас, смогли на это достойно отреагировать», — сказал Президент.
Вместе с тем уровень торгово-экономического сотрудничества необходимо выводить на новый уровень. «Работать есть над чем. Нам, конечно, надо совершенствовать фундамент отношений, торгово-экономические отношения. Такие страны, как Турция и Беларусь, имеющие огромный потенциал в своем развитии, могут иметь в разы больший товарооборот, нежели сейчас. У нас, можно сказать, какая-то неразбериха в этом отношении», — убежден Президент.
Мевлют Чавушоглу согласился с мнением белорусского лидера и отметил, что его визит нацелен на то, чтобы совместно с коллегами из МИД Беларуси выработать конкретные действия для достижения тех высоких целей, которые были поставлены ранее президентами двух стран. «Я признателен за то, что меня и мою страну вы определили как дружественную», — сказал министр.
Товарооборот Беларуси и Турции в 2018 году достиг $984 млн, импорт составил $801 млн, экспорт увеличился более чем на 36% до $183 млн. Основу белорусского экспорта сформировали соединения, содержащие функциональную нитрильную группу, калийные удобрения, полуфабрикаты из нелегированной стали, проволока из нелегированной стали, сливочное масло, льняные ткани. Импортировались трикотажные полотна и ткани, овощи и фрукты.
В первом полугодии 2019 года темп роста торгово-экономического сотрудничества несколько замедлился.

По материалам БЕЛТА.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларуси и Турции необходимо систематизировать торгово-экономические отношения и существенно нарастить товарооборот. Об этом Президент Беларуси Александр...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Самый главный пример - отец». Младшему сыну Александра Лукашенко исполнилось 15 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.08.2019
Новости Волковыска
Вороновская газета
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика