Беларусь и Турция: систематизировать отношения

Источник материала: Чырвоны прамень

Беларуси и Турции необходимо систематизировать торгово-экономические отношения и существенно нарастить товарооборот. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.





«Уверен, что ваш визит будет способствовать систематизации наших отношений, приведению в порядок торгово-экономических отношений, решению тех проблем, которые у нас существуют. Главное, чтобы вы их, не стесняясь, обозначили, а мы, понимая вас, смогли на это достойно отреагировать», — сказал Президент.

Вместе с тем уровень торгово-экономического сотрудничества необходимо выводить на новый уровень. «Работать есть над чем. Нам, конечно, надо совершенствовать фундамент отношений, торгово-экономические отношения. Такие страны, как Турция и Беларусь, имеющие огромный потенциал в своем развитии, могут иметь в разы больший товарооборот, нежели сейчас. У нас, можно сказать, какая-то неразбериха в этом отношении», — убежден Президент.

Мевлют Чавушоглу согласился с мнением белорусского лидера и отметил, что его визит нацелен на то, чтобы совместно с коллегами из МИД Беларуси выработать конкретные действия для достижения тех высоких целей, которые были поставлены ранее президентами двух стран. «Я признателен за то, что меня и мою страну вы определили как дружественную», — сказал министр.

Товарооборот Беларуси и Турции в 2018 году достиг $984 млн, импорт составил $801 млн, экспорт увеличился более чем на 36% до $183 млн. Основу белорусского экспорта сформировали соединения, содержащие функциональную нитрильную группу, калийные удобрения, полуфабрикаты из нелегированной стали, проволока из нелегированной стали, сливочное масло, льняные ткани. Импортировались трикотажные полотна и ткани, овощи и фрукты.

В первом полугодии 2019 года темп роста торгово-экономического сотрудничества несколько замедлился.