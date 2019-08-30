«Наказывать за отметки нельзя». Учитель - о том, как помочь ребенку полюбить учебу

Источник материала: Tut.by

До начала учебного года осталось всего ничего. И если тетради, ручки уже куплены, а настроение у ребенка еще «не учебное», самое время им заняться. Ведь ребенок должен понимать, что учеба нужна не маме с папой, а ему самому. Вместе с издательством «Аверсэв» мы поговорили с заместителем директора по учебной работе гимназии № 61 в Минске, педагогом с большим стажем Татьяной Рогожкиной. Больше 20 лет она работает с детьми в начальной школе и знает все об их адаптации. О том, как личный пример мотивирует ребенка на обучение и что помогает выявить беспокойство у первоклассников, читайте в нашем материале.

«Расскажите ребенку о своем первом букваре»

По словам собеседницы, когда ребенок идет в первый класс, его жизнь сильно меняется. До этого он играл, а теперь становится учеником. Он еще не до конца осознает, что в школе его ожидает совсем другая жизнь. И, естественно, волнуется. Задача родителя — помочь ребенку настроиться и понять, что через обучение в школе проходили все, кому он доверяет: мама с папой, бабушки и дедушки, тети и дяди. А раз прошли они, то и он тоже справится.





— Родители — первые люди, с которых ребенок берет пример, — объясняет Татьяна Рогожкина. — Поэтому грамотно настроить ребенка можно, рассказывая собственные истории. О том, как удалось найти первого друга в школе, о первом букваре и первых успехах. Если мы говорим про первоклассника, то рассказывать лучше именно добрые истории. Это поможет сформировать положительную мотивацию. Конечно, не всегда это проходит гладко, и о неудачах тоже придется говорить. В таких случаях важно рационально подбирать слова и говорить с ребенком на равных.

Если общаться с ребенком, как со взрослым, может, есть смысл выдавать ему «зарплату» за хорошие отметки? Опытный педагог отвечает: это не лучшая тактика.

— Мне кажется, важнее не откупиться от ребенка, а объяснить ему, что знания, полученные в школе, пригодятся в будущем, — говорит собеседница. — Даже если не напрямую. Ребенок должен понимать: обучение в школе нужно для развития в целом, для личностного роста. Надо объяснить, что это вид работы, который приведет к определенным плодам в будущем. Кстати, тенденция платить ребенку за то, что он ходит в школу и приносит высокие отметки, сходит на нет. Сейчас, по моим наблюдениям, так поступают редко. Родители все чаще стараются научить ребенка осознанности.





Для обучения детей, особенно в начальной школе, часто используют игровые технологии, чтобы им было легче подготовиться к серьезной учебе. Татьяна считает: игра для ребенка очень важна.

— Игровой подход не просто может, он должен присутствовать в обучении, — говорит она. — Особенно в начальной школе. Еще совсем недавно игра была основной деятельностью для ребенка. И переход от нее к «чистому» обучению должен быть плавным. Игры помогают не только развить творческие способности, но и облегчить процесс обучения в целом. Игровой подход хорош тем, что ставит ребенка в разные ситуации, где малыш может применять знания, полученные ранее. К тому же, игра позволяет вовлечь в учебный процесс каждого ребенка в классе.

К слову, родитель тоже может через игру стимулировать у ребенка интерес к учебе. Можно использовать метафорические карты «Я и все-все-все» для работы с ассоциациями, можно самим придумывать сказки или решать головоломки. Еще Татьяна Аркадьевна советует игру «Закончи предложение».

— Допустим, мама предлагает ребенку закончить предложение: «Сегодня мне понравилось...». И он должен его продолжить. В процессе он задумывается, что же такого произошло с ним в школе. И это помогает ему самому сформулировать и понять, зачем нужно ходить в школу. Очень хорошо такая игра работает для первоклассников.





— Разные учителя выбирают разные методы воздействия, — рассказывает эксперт. — Какой использовать в конкретном случае, зависит от индивидуальных особенностей ребенка. Например, в нашей гимназии педагоги используют телевизоры, компьютеры, электронные доски. Дети любопытны, им интереснее воспринимать учебный материал на красочных картинках в электронном формате, а не на доску, где цвета не такие разнообразные. А все, что интересно, запоминается быстрее и проще. Хорошим дополнением я считаю и рабочие тетради на печатной основе. Они облегчают усвоение материала за счет того, что вносят в обучение элемент творчества. Работа в простой тетради особого азарта у ребенка не вызывает. Максимум ее интересности — привлекательная обложка. А рабочие тетради предлагают разнообразные задания. Там можно писать, раскрашивать, рисовать, соединять. Это развивает творческие способности и избавляет от однотипной деятельности, что куда интереснее.

Педагог рассказывает: сейчас существует огромное количество дополнительной литературы, которой можно увлечь ребенка.

— Например, тетрадь с прописями от Ольги Тириновой. С ее помощью очень просто обучить письму: есть образец буквы и калька, через которую можно эти буквы обводить, и в итоге понимать и запоминать, как она пишется. Кстати, многие сейчас говорят: «Зачем учить писать от руки, если есть компьютер, где можно печатать?» Но ученику начальных классов навык каллиграфии необходим для общего развития, — поясняет Татьяна.









«Дисциплина — это не про жесткий контроль»

Нередко родители теряются, когда речь заходит о том, насколько стоит ограничивать ребенка в самостоятельности и нужно ли быть строгим надзирателем за учебой.





— Не надо контролировать каждый шаг, — советует Татьяна. — Лучше дать ребенку проявить свои способности. И если ему понадобится помощь, он скажет об этом. Нужно учить ребенка говорить прямо. Показать, что он может вам доверять. В первом классе нет домашнего задания, и родитель должен интересоваться, как прошел день, что проходили и что понравилось. Так ребенок будет понимать: маме с папой не все равно. Но дисциплина должна формироваться с первого дня учебы. Повторюсь, это не про жесткий контроль, а про то, понимает ли ребенок, зачем ему учеба. Во втором классе, когда начинают давать домашние задания ребенку нужно помочь с ней справиться. Это задача как учителя, так и родителя. Учитель просто и понятно объясняет, как выполнить задание, а родитель помогает сделать. Но не надо «сидеть» над душой часами. Лучше направить, подсказать и контролировать лишь выполнение работы в целом.

Если хочется научить ребенка самостоятельно управлять своим временем, педагоги советуют отдать его в спортивную секцию или, допустим, в музыкальную школу. Это даст понимание, сколько времени есть на выполнение домашнего задания, и научит ребенка концентрироваться. Но что делать, если ребенок просто отказывается идти в школу?

— В первую очередь нужно понять причину. У всех детей есть свои интересы, их следует найти. И когда ребенок не захочет идти в школу, к ним можно апеллировать. Допустим, ему не нравится литературное чтение, потому что сложно читать, но нравится заниматься математикой, потому что счет получается хорошо, — приводит пример собеседница. — Тогда надо объяснить, что все взаимосвязано. Без навыка чтения невозможно решить текстовую задачу: ведь сначала надо прочитать ее условия. В беседе между ребенком и родителем происходит взаимопонимание.





— Также в школе должен работать квалифицированный педагог-психолог, — отмечает Татьяна. — Если учитель увидит, что у ребенка проблема, то ее будут решать три человека: учитель, педагог-психолог и родитель. В нашей школе психолог ходит на уроки первоклассников весь сентябрь. Он наблюдает, как дети адаптируются. Выявить конкретные проблемы иногда помогают даже те самые печатные тетради. В них есть задания, где нужно раскрасить, например, иллюстрацию. Если говорить совсем просто: выбор темных цветов и в целом работа «грязная», это может сигнализировать о беспокойстве ребенка, на которое необходимо обратить внимание.

Что же насчет плохих оценок? Стоит ли пожурить ученика за низкие баллы или родителям лучше оставить отметки на совести самого ребенка?

— Плохая отметка — это неудача, — объясняет Татьяна. — Как можно наказывать за неудачу? Ребенок уже переживает, ему уже не очень хорошо. Наказание тут невозможно и неуместно. И задача родителя в такой ситуации — объяснить, что ничего страшного не произошло и родители его не стали любить меньше. Нужно помочь разобраться, почему произошла неудача и как ее избежать в будущем. Возможно, стоит подтянуть какую-то тему, выполнив еще несколько заданий. Бывают разные ситуации. Ребенок может сказать, что все хорошо, а в тетрадке — ошибка на ошибке, все красное. Здесь уже нужен другой разговор. Но родитель должен с ребенком разговаривать. Любые вопросы должны решаться только через конструктивный диалог. Тогда всем будет проще. Ребенок будет понимать, что и зачем он делает, почему это нужно ему самому. А родитель перестанет беспокоиться из-за всего подряд.





Многие родители переживают также о том, что между ребенком и незнакомым взрослым — учителем — могут возникать конфликты, которые повлияют на успеваемость. Однако Татьяна успокаивает: такие ситуации, особенно в начальной школе, довольно редки.

— Надо понимать, что учитель — проводник в мир знаний, — говорит эксперт. — И проблемы не возникают, когда есть взаимопонимание между учеником, учителем и родителем. Когда ребенок видит, что мама с папой доверяют его школьному наставнику, он чувствует, что тоже может доверять. Учитель всегда работает через индивидуальный подход. Конечно, когда в классе 28 человек, он больше внимания обратит на тех, у кого возникают трудности. Но и всех остальных учитель держит в поле зрения. Разные дети — разные приемы. Одного нужно погладить по плечу, как бы поддерживая. На другого достаточно пристально посмотреть, сообщая, что про него не забыли. Третьему лучше дать задание повышенной сложности. Так учитель создает ситуацию успеха.

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Издательство «Аверсэв»