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«Паршивый день», детство Коли, 1-й «Т», Чернобыль, америций и гигантская тыква - все за вчера

31.08.2019 09:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Погода в выходные и в начале недели обещает радовать — так что можно еще неплохо провести время! Давайте поможем определиться с планами на выходные, и заодно напомним, чем страна и мир жили вчера, в один из последних дней лета…

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ


ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Вы знаете, что такое америций? После аварии на Чернобыльской АЭС часть территории Беларуси была загрязнена цезием, стронцием и несколькими изотопами плутония. И если активность цезия и стронция со временем падает, хотя все равно представляет опасность, то плутоний-241 распадается на америций-241. Последний считается единственным радионуклидом, активность которого сегодня растет и в 2056 году будет на пике. Некоторые ученые говорят, что на этом пике мы уже сейчас. Это опасно?!


  • Вы никогда не задумывались, как лоукостер может продавать нам билеты по 7 евро — и при этом быть сверхприбыльным? Мы спросили эксперта и узнали много интересного!
  • Но вернемся на землю — небо и отпуск у многих пока на паузе, впереди учебный год. Поэтому мы отправились на «антилинейку» в Лицее БГУ, куда поступает самая способная молодежь со всей страны. Что такое «антилинейка»? Там можно зааплодировать преподавателей, которые делают «от винта», спеть «Жить в кайф» Макса Коржа и получить посвящение в лицеисты под «Простыя словы». Как лицей встречает новое поколение умников и умниц, что такое лицейский дух и почему 1 сентября здесь радость, а не трагедия — читайте в нашем репортаже.



  • В нашей стране мужчины живут в среднем на 10 лет меньше женщин. Может, они склонны легкомысленно относиться к своему здоровью, может, дело в образе жизни, может, гормоны… А мы организовали фотосессию для мужчин старше 50 в образах от белорусских дизайнеров и попросили рассказать о том, как они понимают «уход за собой и своим здоровьем», что для них значит внешний вид, мода и верят ли они, что возрастной разрыв с женщинами когда-нибудь сократится. Очень круто получилось!
  • А видели, какую огромную тыкву вырастил на даче белорус? Она весит 400 кг — и продолжает расти! У него, кстати, это уже не первое такое растение-рекордсмен.

О СПОРТЕ

  • Вчера минская хоккейная «Юность» начала выступление в Лиге чемпионов — и сразу победил швейцарскую «Лозанну» (правда, в овертайме). В воскресенье «Юность» сыграет на «Чижовка-Арене» против «Тршинеца», пойдете болеть?
  • Арина Соболенко объявила об уходе от своего тренера — на следующий день после вылета Арины со второго круга US Open. С Турсуновым, напомним, Соболенко взяла три титула — в Нью-Хейвене, Ухани и Шэньчжэне — и стала 9-й ракеткой мира. Что ж, удачи дальше им обоим!

Все новости пятницы, 30 августа

Кстати. Вы знали, что Чебурашку нарисовал минчанин? Так дай нам бог прожить столько лет, сколько живет он. Здоровья, любви и хороших выходных вам, друзья!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Минск
 
 
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Доброе утро! Погода в выходные и в начале недели обещает радовать - так что можно еще неплохо провести время! Давайте поможем определиться с планами на выходные, и...
 
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