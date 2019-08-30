«Паршивый день», детство Коли, 1-й «Т», Чернобыль, америций и гигантская тыква - все за вчера

Глава МИД Владимир Макей прокомментировал визит в Минск советника Трампа по нацбезопасности: мол, Беларусь не идет к США с протянутой рукой и не просит чего-то дать и положить на стол, «или какую-то крошку забросить в рот», а хочет… Читайте сами, в общем. А что привез нам в своем портфеле сам Джон Болтон?..
Вы знаете, что такое америций? После аварии на Чернобыльской АЭС часть территории Беларуси была загрязнена цезием, стронцием и несколькими изотопами плутония. И если активность цезия и стронция со временем падает, хотя все равно представляет опасность, то плутоний-241 распадается на америций-241. Последний считается единственным радионуклидом, активность которого сегодня растет и в 2056 году будет на пике. Некоторые ученые говорят, что на этом пике мы уже сейчас. Это опасно?!
Но вернемся на землю — небо и отпуск у многих пока на паузе, впереди учебный год. Поэтому мы отправились на «антилинейку» в Лицее БГУ, куда поступает самая способная молодежь со всей страны. Что такое «антилинейка»? Там можно зааплодировать преподавателей, которые делают «от винта», спеть «Жить в кайф» Макса Коржа и получить посвящение в лицеисты под «Простыя словы». Как лицей встречает новое поколение умников и умниц, что такое лицейский дух и почему 1 сентября здесь радость, а не трагедия — читайте в нашем репортаже.
В нашей стране мужчины живут в среднем на 10 лет меньше женщин. Может, они склонны легкомысленно относиться к своему здоровью, может, дело в образе жизни, может, гормоны… А мы организовали фотосессию для мужчин старше 50 в образах от белорусских дизайнеров и попросили рассказать о том, как они понимают «уход за собой и своим здоровьем», что для них значит внешний вид, мода и верят ли они, что возрастной разрыв с женщинами когда-нибудь сократится. Очень круто получилось!
Вчера минская хоккейная «Юность» начала выступление в Лиге чемпионов — и сразу победил швейцарскую «Лозанну» (правда, в овертайме). В воскресенье «Юность» сыграет на «Чижовка-Арене» против «Тршинеца», пойдете болеть?
Арина Соболенко объявила об уходе от своего тренера — на следующий день после вылета Арины со второго круга US Open. С Турсуновым, напомним, Соболенко взяла три титула — в Нью-Хейвене, Ухани и Шэньчжэне — и стала 9-й ракеткой мира. Что ж, удачи дальше им обоим!