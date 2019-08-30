«Паршивый день», детство Коли, 1-й «Т», Чернобыль, америций и гигантская тыква - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Погода в выходные и в начале недели обещает радовать — так что можно еще неплохо провести время! Давайте поможем определиться с планами на выходные , и заодно напомним, чем страна и мир жили вчера, в один из последних дней лета…

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Вы знаете, что такое америций? После аварии на Чернобыльской АЭС часть территории Беларуси была загрязнена цезием, стронцием и несколькими изотопами плутония. И если активность цезия и стронция со временем падает, хотя все равно представляет опасность, то плутоний-241 распадается на америций-241. Последний считается единственным радионуклидом, активность которого сегодня растет и в 2056 году будет на пике. Некоторые ученые говорят, что на этом пике мы уже сейчас. Это опасно ?!





Вы никогда не задумывались, как лоукостер может продавать нам билеты по 7 евро — и при этом быть сверхприбыльным? Мы спросили эксперта и узнали много интересного !

может продавать нам билеты по 7 евро — и при этом быть сверхприбыльным? ! Но вернемся на землю — небо и отпуск у многих пока на паузе, впереди учебный год. Поэтому мы отправились на «антилинейку» в Лицее БГУ, куда поступает самая способная молодежь со всей страны. Что такое «антилинейка»? Там можно зааплодировать преподавателей, которые делают «от винта», спеть «Жить в кайф» Макса Коржа и получить посвящение в лицеисты под «Простыя словы». Как лицей встречает новое поколение умников и умниц, что такое лицейский дух и почему 1 сентября здесь радость, а не трагедия — читайте в нашем репортаже .





Минчане и журналисты отстояли Красный дворик — и он останется красным, а не тем розовым, что нам предлагали . И да, нам всем было небезразлично, как это будет выглядеть! «Министерство культуры пойдет навстречу гражданам с учетом того, что народ беспокоится. Это очень атмосферное место».

— . И да, нам всем было небезразлично, как это будет выглядеть! «Министерство культуры пойдет навстречу гражданам с учетом того, что народ беспокоится. Это очень атмосферное место». Вот здесь у нас истории людей, чей рост не перевалил отметку в 155 сантиметров . Мы поговорили с ними в студии о комплексах, отношениях (с этим, кстати, ни у кого нет проблем), магазинах одежды (в основном детских отделах) и забавных ситуациях, в которые они попадают из-за роста .

. Мы поговорили с ними в студии о комплексах, отношениях (с этим, кстати, ни у кого нет проблем), магазинах одежды (в основном детских отделах) . Держите четыре истории близнецов, которые вместе худели и набирали вес , копировали тренировки друг друга и открывали спортивную студию. «Вся жизнь для нас — как соревнование: „Как это, он тренируется, а я нет?“»





В нашей стране мужчины живут в среднем на 10 лет меньше женщин. Может, они склонны легкомысленно относиться к своему здоровью, может, дело в образе жизни, может, гормоны… А мы организовали фотосессию для мужчин старше 50 в образах от белорусских дизайнеров и попросили рассказать о том, как они понимают «уход за собой и своим здоровьем», что для них значит внешний вид, мода и верят ли они, что возрастной разрыв с женщинами когда-нибудь сократится. Очень круто получилось !

Может, они склонны легкомысленно относиться к своему здоровью, может, дело в образе жизни, может, гормоны… А мы организовали в образах от белорусских дизайнеров и попросили рассказать о том, как они понимают «уход за собой и своим здоровьем», что для них значит внешний вид, мода и верят ли они, что возрастной разрыв с женщинами когда-нибудь сократится. ! А видели, какую огромную тыкву вырастил на даче белорус? Она весит 400 кг — и продолжает расти ! У него, кстати, это уже не первое такое растение-рекордсмен.

О СПОРТЕ

Вчера минская хоккейная «Юность» начала выступление в Лиге чемпионов — и сразу победил швейцарскую «Лозанну» (правда, в овертайме). В воскресенье «Юность» сыграет на «Чижовка-Арене» против «Тршинеца», пойдете болеть?

начала выступление в Лиге чемпионов — (правда, в овертайме). В воскресенье «Юность» сыграет на «Чижовка-Арене» против «Тршинеца», пойдете болеть? Арина Соболенко объявила об уходе от своего тренера — на следующий день после вылета Арины со второго круга US Open. С Турсуновым, напомним, Соболенко взяла три титула — в Нью-Хейвене, Ухани и Шэньчжэне — и стала 9-й ракеткой мира. Что ж, удачи дальше им обоим!

Все новости пятницы, 30 августа

Кстати. Вы знали, что Чебурашку нарисовал минчанин? Так дай нам бог прожить столько лет, сколько живет он . Здоровья, любви и хороших выходных вам, друзья!

Ваша редакция