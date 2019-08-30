Рок-группа из Швейцарии, лекции, фудкорт. Что будет происходить на городском фестивале от IBB Минск

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 1 сентября, Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау проведет первый городской фестиваль. На день центр предоставит свое здание социальным активистам. А те устроят мероприятия, которые будут открыты для всех желающих. Что именно будет происходить на IBB JubiläumsFest?



Фото: предоставлено IBB Минск

Минский образовательный центр имени Йоханнеса Рау открылся в 1994 году, сейчас отмечает свое 25-летие. Там занимаются белорусско-немецкими образовательными проектами. К тому же сегодня основные направления деятельности IBB Минск — культура памяти, устойчивое развитие, социальные проекты, медиа.

IBB JubiläumsFest пройдет по адресу: проспект Газеты «Правда», 11. Здесь подробная программа фестиваля.

Время — с 10.00 до 22.00, 1 сентября. Вход свободный.

Феминистки из Швейцарии и белорусские диджеи

Хедлайнером первого городского социального фестиваля выступит музыкальная группа из Берна (Швейцария) — willibald. Его участницы входят в ассоциацию Helvetiarockt, которая борется за повышение репрезентативности женщин в музыкальной индустрии Швейцарии. Музыканты активно вовлечены в жизнь местного альтернативного культурного сообщества и борются с сексизмом. Выступление willibald начнется в 21.00. Билеты на концерт будут бесплатно распространяться во время фестиваля, количество мест ограничено.

Также на террасе образовательного центра выступят белорусские диджеи Smok и DJ Plavsky.

Больше 50 образовательных проектов

На восьми площадках пройдут более 50 образовательных и культурных мероприятий. Среди открытых мероприятий мастер-класс о stories в Instagram, лекция по истории techno, дискуссии от известных белорусских инициатив «Маршируй, детка!» и «Ее права», кинопоказы от Dyslexia Belarus, Института Гете и Мастерской социального кино, образовательные мастер-классы от Белорусского Общества Красного Креста, общества глухих и ПЭН-центра, а также экспресс-курсы по немецкому языку.

Вечером гости фестиваля увидят спектакль проекта HomoCosmos «Камера, которую дала мне мать», а также ток-шоу IBB Минск с участием известных представителей белорусского арт-сообщества о роли искусства в социальных проектах.

Социальный маркет

Посетители фестиваля смогут приобрести открытки и сувениры от творческой мастерской «Арт-идея», вязаные игрушки от исторической мастерской имени Леонида Левина, экосумки от социально-экологического проекта «Добрая авоська».

Сеансы книжной терапии и истории на заказ приготовила «Кнігарня Логвінаў». Социальный проект «Мопс-Шмопс» представит экотовары для домашних питомцев, а первый магазин без упаковки Zerro.by предложит товары, которые помогают сокращать мусор вокруг.

В рамках фестиваля сервис «Банановый фургон» будет собирать вещи, которые передаст на благотворительность. Посетители могут принести взрослую и детскую одежду, обувь, игрушки и канцелярские товары.

Фудкорт

Весь день на IBB JubiläumsFest будет работать фуд-зона с уличной едой и напитками от ресторана Westfalia и партнеров фестиваля. Гостей ждут брецели, хот-доги, бургеры, колбаски карривурст, пиво и, конечно, немецкий рислинг. Подробнее с кухней Германии познакомит директор Минского международного образовательного центра Сабрина Бобовски во время кулинарного мастер-класса. Также гости фестиваля смогут попробовать 25-килограммовый торт, который приготовят специально в честь 25-летия IBB Минск.

Детская зона

Для самых маленьких посетителей фестиваля — мастер-классы по рисунку в стиле супрематизма, росписи гипсовых фигурок, приготовлению печенья. Дети смогут собрать картину-портрет из кубиков, заняться интеллектуальными развивающими играми, поучаствовать в активностях от UNICEF.

Детская зона разместится в ресторане Westfalia и будет работать с 12.00 до 18.00