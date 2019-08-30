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Смотрите, как городской сад Бреста украсили цветочными композициями

31.08.2019 10:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Работники ЖКХ Брестской области высадили в Городском саду оригинальные цветочные композиции, пишет «Вечерний Брест».


Интересно, что в общей сложности коммунальники использовали около 1000 цветов. В основном, это бегонии, петунии, бархатцы. Все они гармонично вписались вдоль акватории Мухавца.




 
Теги: Брест
 
 
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В общей сложности коммунальники использовали около 1000 цветов.
 
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