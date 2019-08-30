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Смотрите, как городской сад Бреста украсили цветочными композициями
31.08.2019 10:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Работники ЖКХ Брестской области высадили в Городском саду оригинальные цветочные композиции,
Интересно, что в общей сложности коммунальники использовали около 1000 цветов. В основном, это бегонии, петунии, бархатцы. Все они гармонично вписались вдоль акватории Мухавца.
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В общей сложности коммунальники использовали около 1000 цветов.
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