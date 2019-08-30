ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нашлись смягчающие обстоятельства. Вынесен приговор по делу об убийстве матери в Новополоцке

31.08.2019 10:13 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Витебский областной суд 30 августа вынес приговор 32-летнему жителю Новополоцка, обвиняемому в убийстве матери, совершенном с особой жестокостью. Мужчина проведет 15 лет в колонии, сообщает Верховный суд.


Обвиняемый показывает место в лесу, где спрятал тело матери. Фото: СК

Напомним, 20 января этого года в милицию обратился 32-летний житель Новополоцка и сообщил о том, что за три дня до этого, 17 января, его мать ушла из дома и не вернулась.

Во время розыска оперативники выдвинули несколько версий, в том числе и ту, что к пропаже женщины может быть причастен ее сын. Вскоре стало ясно, что смерть новополочанки носит криминальный характер.

23 января в отношении мужчины возбудили уголовное дело. На следующий день он указал милиции место в лесу в Ушачском районе, где спрятал тело матери.

По данным следствия, мужчина поссорился с матерью (она жила с сыном, невесткой и двумя внуками в одной квартире) и нанес ей не менее 8 ударов молотком по голове. Как заключили эксперты, женщина получила открытую проникающую черепно-мозговую травму, от которой умерла на месте.

На суде обвиняемый не отрицал свою причастность к смерти матери, но настаивал на том, что не хотел ее убивать.

При вынесении приговора суд признал смягчающими обстоятельствами раскаяние мужчины, явку с повинной и наличие у него на иждивении двух малолетних детей.

Обвиняемый признан виновным в убийстве с особой жестокостью и получил 15 лет колонии усиленного режима. Он должен выплатить своему дяде, брату матери, 40 тысяч рублей материальной компенсации морального вреда.

Приговор может быть обжалован.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд вынес приговор 31-летнему жителю Новополоцка, обвиняемому в убийстве матери, совершенном с особой жестокостью.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Паршивый день», детство Коли, 1-й «Т», Чернобыль, америций и гигантская тыква - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.08.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика