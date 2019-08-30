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Нашлись смягчающие обстоятельства. Вынесен приговор по делу об убийстве матери в Новополоцке
31.08.2019 10:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебский областной суд 30 августа вынес приговор 32-летнему жителю Новополоцка, обвиняемому в
Напомним, 20 января этого года в милицию обратился 32-летний житель Новополоцка и сообщил о том, что за три дня до этого, 17 января, его мать ушла из дома и не вернулась.
Во время розыска оперативники выдвинули несколько версий, в том числе и ту, что к пропаже женщины может быть причастен ее сын. Вскоре стало ясно, что смерть новополочанки носит
23 января в отношении мужчины возбудили уголовное дело. На следующий день он указал милиции место в лесу в Ушачском районе, где спрятал тело матери.
По данным следствия, мужчина поссорился с матерью (она жила с сыном, невесткой и двумя внуками в одной квартире) и нанес ей не менее 8 ударов молотком по голове. Как заключили эксперты, женщина получила открытую проникающую черепно-мозговую травму, от которой умерла на месте.
На суде обвиняемый не отрицал свою причастность к смерти матери, но настаивал на том, что не хотел ее убивать.
При вынесении приговора суд признал смягчающими обстоятельствами раскаяние мужчины, явку с повинной и наличие у него на иждивении двух малолетних детей.
Обвиняемый признан виновным в убийстве с особой жестокостью и получил 15 лет колонии усиленного режима. Он должен выплатить своему дяде, брату матери, 40 тысяч рублей материальной компенсации морального вреда.
Приговор может быть обжалован.
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Суд вынес приговор 31-летнему жителю Новополоцка, обвиняемому в убийстве матери, совершенном с особой жестокостью.
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