«Три тысячи зарабатываем - и зимой бы так!» На элитных полях под Сенно работает семейный экипаж комбайна

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Знакомьтесь, Борис и Регина Горнаки — семейная пара комбайнеров. Борис в этом экипаже за главного — он за рулем огромного «Палесся», Регина — его помощник. Вместе, говорят, работается и веселее, и ловче. И денежнее: сейчас, на жатве, на двоих выходит около 3 тысяч рублей в месяц. «Минус только один — мало видим детей, они почти все время с бабушкой, так как мы в поле, считай, от темна до темна», — говорит Регина.

— В прошлом году мне дали новый комбайн — КЗС-1218 «Палессе GS12». Я и подумал: раз он новый, то поломок особых не будет — не придется ремонтировать двигатель или еще что-то серьезное. И мы решили: Регина пойдет на курсы, отучится, получит права тракториста и будет мне помогать. Жена сразу немного сомневалась: сможет ли? Ведь раньше она работала бухгалтером, а потом трудилась в растениеводстве. Я подталкивал: мол, и заработок будет, и вместе постоянно. Попробовали — и видим: ничего трудного нет. Для меня комбайн уже давно, как автомат Калашникова: разобрал — собрал, — смеется Борис.

Ему — 31 год, Регина младше на два года. Вместе они уже почти 10 лет, но знакомы еще со школы.

— Вместе ходили в Богдановскую школу. Но ближе познакомились на дискотеке. Потом Борис пошел в армию, я его ждала. Вернулся — поженились. Родились детки. Даше — 8 лет, пойдет скоро во второй класс. Андрюше — 4 годика, он ходит в садик.



Борис и Регина Горнаки

Супруги работают на полях «Витебской опытной мелиоративной станции» — филиала Института мелиорации НАН Беларуси. Старший в экипаже — Борис, но при необходимости и Регина может подменить мужа и сесть за руль.

— Сейчас в Сенненском районе мы — одна такая пара. Но — не первая: несколько лет назад тоже муж и жена на комбайне работали. Два сезона они точно вместе трудились. Правда, они лет на десять постарше нас будут.



Зерноуборочный комбайн КЗС-1218 «Палессе GS12» производства «Гомсельмаш» убирает яровой рапс на поле возле деревни Горивец Сенненского района

— У меня папа работал комбайнером. И я все детство прибегала к нему на поле, он меня катал на комбайне, — вспоминает Регина. — Просила дать порулить, но папа — ни в какую, говорил, что техника — не игрушка. Первый раз проехала сама только с мужем. Поначалу боялась. А потом, оказалось, не страшно совсем: едешь, как на машине.

Но Борис, похоже, все же немного ревнует, когда жена садится за руль «Палесся»:

— Бывает, да, разрешаю ей поездить. Но это нечасто. Потому что весь спрос с меня — я за все отвечаю: и за технику, и за нашу работу.





На курсы механизаторов Регина ездила по вечерам в Сенно. В группе с ней были одни мужчины.

— Освоила МТЗ-80. У меня уже был опыт езды на такой технике, а у парней, которые со мной учились, — нет. И они стеснялись, что они, мужчины, не умеют управлять трактором, а женщина умеет.

— Регина технику любит. А если ее любить — то быстро во всем разберешься, — замечает глава семьи. — Сейчас жена — моя правая рука: и документацию заполнит, и деталь любую подаст, и комбайн почистит. У нас же семеноводческая станция, и требуется, чтобы в собранном урожае не было примесей. Очищать все нужно до зернышка, особенно когда переходим в уборке с культуры на культуру. Да и так, в любом случае, каждый день надо технику чистить. По сути, у Регины — все обязанности, что и у мужика, помощника комбайнера.

— Но вы же помогаете жене чистить комбайн?

— Конечно, не будет же она одна робіць!





Борис говорит, что мужчины в деревне с уважением относятся к его помощнику.

— А вот женщины шутят: «Что, мужа боишься одного на работе оставить?» — улыбается Регина.

Борису, говорит он, «чисто технически» нет разницы, кто сидит рядом в комбайне — до этого он много лет проработал с помощником-мужчиной. Но психологически проще, когда это родной человек, жена.

— И поговорить можно, и обсудить что-то. Да и на работе быстрее забываются какие-то ссоры. Бывает, с утра дома из-за чего-то поспорим, а тут, на поле, все проходит.

Вместе супруги намолотили уже 1100 тонн зерна, 96 тонн семян травы, 126 тонн рапса.

— Да, тысяча есть, — не скрывает гордости старший в экипаже. — Мы старались!

Борис четыре раза был призером на региональных «Дажынках». В этом году, если показатели позволят, поедет на праздник хлеборобов уже с женой.





На жатве семья комбайнеров хорошо зарабатывает.

— У меня в июле вышло 700 рублей, у мужа — 2100.

— Это очень приличная зарплата для сельского хозяйства, — замечает муж. — Но если бы так хорошо, как летом, было каждый месяц! Зимой, когда мы готовим технику к посевной, выходит 300−700 рублей, когда как.

Борис считает, что к сельскому труду не каждый готов:

— Это трудно. Когда посевная — встаем в пять утра. Сейчас, в уборочную, на работу приходим позже, к восьми часам, но в поле больше чем полсуток — до девяти-десяти часов вечера, а порой и до двенадцати ночи. Поэтому большое хозяйство дома мы не заводим, хотя огород и немного живности, конечно, есть.

— И детей почти не видим, их смотрит бабушка, — для Регины это самый большой минус в ее нынешней работе.





5 сентября Борис и Регина отметят 10-летие семейной жизни. Эту годовщину называют оловянной свадьбой. Символика такая: олово — металл мягкий и гибкий, и это означает, что супруги уже научились находить компромиссы.

— Будете отмечать годовщину свадьбы?

— Надо бы, конечно! Торт я уже заказал, — делится Борис.

Заметно, что из отношений молодых супругов романтика не ушла.

— За что я полюбил Регину? Даже и не знаю, как это объяснить… Знаю одно: я без нее уже не могу — и все тут!

— Борис красивый — и мой! — гордится мужем Регина. — А еще он добрый. И всегда за меня заступится.

— А за мою зарплату хорошую, что, разве не любишь? — подначивает жену Борис.

— Ну, не без этого тоже! — смеется она.

Стать полноценным комбайнером, пересесть на место мужа, Регина не планирует. По крайней мере, в ближайшее время.

— Пока побуду помощником.





Уборку ярового рапса в хозяйстве проводят выборочно: из-за засухи культура долго не всходила, и сейчас поле выглядит «лапікамі»: где растение еще цветет, а где уже созрело. На поле — два комбайна (кстати, во втором экипаже трудится брат Регины Алексей).

— Семейный экипаж Горнаков работает хорошо, молодцы, — хвалит мужа и жену директор филиала «Витебская опытная мелиоративная станция Института мелиорации» Валерий Кучко. — Если б еще и этот год, когда они начали на пару работать, был полегче! Только в последние дни почва подсохла, а до этого Борис и сам на своем комбайне выбирался из грязи, и второй комбайн таскал за собой, а бывало, что и «МАЗ» вытаскивал. Комбайн у него хороший, не жалеем, что его купили — достойную технику «Гомсельмаш» сделал. Если б не этот комбайн, могли бы на поле оставить приличные потери.

«Витебская опытная мелиоративная станция» относится к Институту мелиорации Национальной академии наук Беларуси.

— Наше хозяйство — на стыке науки и производства, — поясняет Валерий Кучко. — Животноводства у нас нет, только растениеводство. Занимаемся производством, заготовкой и реализацией суперэлиты семян зерновых культур и многолетних трав. Зерновые у нас покупают в основном хозяйства Витебской области, а травы реализуем практически по всей стране. Так, с прошлогоднего урожая продали почти 1100 тонн элитных семян зерновых, около 100 тонн рапса и 60 тонн семян многолетних трав.



Яровой рапс

В хозяйстве работают 32 человека. Средняя зарплата за полгода 2019-го — 1080 рублей.

Зерновые в хозяйстве уже полностью убрали. С 450 гектаров намолотили 2177 тонн при урожайности 48,4 центнера с гектара.

— Осталось убрать рапс и травы, посеять озимые. И можно справлять «Дажынкі»! — говорит Валерий Кучко.

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