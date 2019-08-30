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«Главное - накормить хорошей картошкой». Лукашенко проводит день рождения на полях Смолевичского района

31.08.2019 14:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко сегодня, в свой и младшего сына день рождения, отправился в Смолевичский район Минской области: побывал на полях ОАО «Озерицкий-Агро», обсудил с аграриями уборочную, белорусскую картошку, молоко и «самое святое» — стабфонды. Подробности поездки рассказывает пресс-служба президента.


Фото: пресс-служба президента

Уборка зерновых — это, обратил внимание Лукашенко, только часть уборочной страды и других не менее важных полевых работ. «Мы, наверное, 25−30% только преодолели уборочной», — сказал он.

По словам президента, для Беларуси уборочная кампания давно перестала быть «битвой за урожай»: в стране, мол, достаточно техники, сил и средств для проведения уборочной в срок и в полном объеме.

«Поменялся климат, и мы пытаемся пока достойно взять зерно от кукурузы, как весь мир и США — страна, которая производит больше всего зерновых. Переориентировались на кукурузу, стали возделывать на четверть меньше зерновых колосовых. Поэтому это уже не битва. Около 7 млн т получилось [собрать зерновых и зернобобовых без учета кукурузы]. Для Беларуси с такой техникой это не проблема», — рассказал Лукашенко — и наказал, не сбавляя темпов, продолжать сельхозработы: должен быть хозяйский подход, наравне с уборкой хлебов в хозяйствах надо готовиться к уборке кукурузы, заниматься заготовкой плодоовощной продукции, проводить вспашку земель, готовить их под посев озимых, заготавливать корма.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

— Мы влезли в уборку зерновых и, грубо говоря, по-крестьянски, телепаемся с этими зерновыми, забывая, что сразу после уборки зерновых надо стерню пролущить, перепахать, подготовить под озимый сев, посеять озимые, — добавил он.

Президент также ознакомился с ходом уборки картофеля на поле и высоко оценил качество отечественной продукции. В этом году складывается благоприятная конъюнктура для продажи картофеля на внешние рынки — ее готовы закупать Сербия, Македония, Узбекистан, другие страны. Но!

— Прежде чем вытолкнуть картофель на внешние рынки, для себя резервы, стабфонды для населения и в хранилище положить, чтобы продать на будущий год. И семена. Все остальное — пожалуйста, продавайте на внешних рынках, делайте рекламу. Пока плохо работаем с рекламой. Такой картофель хороший, качество изумительное! — наказал Лукашенко.

В этом году ожидается хороший урожай, планируется собрать около 7 млн т. Александр Лукашенко обратил внимание, что большую часть урожая — порядка 5,5 т — производят частные хозяйства, — и потребовал обеспечить у них закупку картофеля, помочь с реализацией.

— Самое святое — это стабилизационные фонды. Это резервы для населения, чтобы у нас был свой картофель на полках, самых лучших сортов. Главное для нас в этот год — свое население накормить хорошей картошкой.

Александру Лукашенко продемонстрировали различные селекционные сорта картофеля, выведенные белорусскими учеными, образцы урожая, выращенного в «Озерицком-Агро».

— Новые сорта, выращенные из пробирки, их я и сам опробовал, в лаборатории исследовали и в России, и у нас — прекрасные, — сказал Лукашенко.


Во время рабочей поездки была также затронута тема сдачи молока на переработку: есть нарекания, что реализовать продукцию через биржу было бы выгоднее — там цена может быть на 15% выше. С другой стороны, есть плюсы в партнерских отношениях с конкретным производителем.

— Разбирайтесь. Есть нюансы — партнеры и так далее. Но прелесть наша в том, что и ты [производитель], и партнер [переработчик] в одних руках. Они должны понимать, что надо цену (если она растет на рынке) и крестьянам давать выше. Я не хочу, чтобы переработчики по-прежнему наживались за счет крестьян, — подчеркнул Александр Лукашенко. В пресс-службе уточнили, что речь идет не только о переработчиках в госсобственности, а в целом о справедливых условиях работы на рынке для всех предприятий.

 
 
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Александр Лукашенко сегодня, в свой и младшего сына день рождения, отправился в Смолевичский район Минской области: побывал на полях ОАО «Озерицкий-Агро», обсудил...
 
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