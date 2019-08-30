Сегодня в Ружанах аграрии Брестчины подводят итоги уборочной кампании этого года.
Среди победителей и представители Столинщины.
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Фоторепортаж: дожинки в Ружанах
31.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся
Источник материала: Навiны Палесся
Сегодня в Ружанах аграрии Брестчины подводят итоги уборочной кампании этого года.
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Сегодня в Ружанах аграрии Брестчины подводят итоги уборочной кампании этого года. Среди победителей и представители Столинщины.
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