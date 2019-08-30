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Фоторепортаж: дожинки в Ружанах

31.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Фоторепортаж: дожинки в Ружанах
Фоторепортаж: дожинки в Ружанах
Фоторепортаж: дожинки в Ружанах
Фоторепортаж: дожинки в Ружанах
Фоторепортаж: дожинки в Ружанах
Фоторепортаж: дожинки в Ружанах
Фоторепортаж: дожинки в Ружанах

Сегодня в Ружанах аграрии Брестчины подводят итоги уборочной кампании этого года.
Среди победителей и представители Столинщины.

 
 
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Сегодня в Ружанах аграрии Брестчины подводят итоги уборочной кампании этого года. Среди победителей и представители Столинщины.
 
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