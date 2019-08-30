|
В Минске на месте «Рублевского» открыли самый большой магазин брестской сети «Санта»
31.08.2019 16:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске в один день открывается сразу шесть магазинов брестской сети «Санта». Все новые точки запускают после ребрендинга «Рублевских». Самый большой из них, площадью около 1150 «квадратов», появился в ТЦ «Магнит» на Дзержинского. Посмотрели, как прошло открытие, и узнали о планах компании.
В Минске первый магазин сети «Санта»
К 31 августа «Санта» сделала ребрендинг в шести магазинах сети «Рублевский»: расширили проходы, сделали удобную навигацию, во всех обновленных магазинах появились рыбные острова. На открытии у ТЦ «Магнит» по поводу перезапуска магазина устроили концерт Naviband, шоу байкеров, провели мастер-класс пиццайоло и VR-игры. Первым покупателям раздали более тысячи пачек мороженого.
— Теперь «Санта» официально пришла в Минск, где будет активно расширять свою сеть. Помимо ребрендинга, есть планы по строительству магазинов. Мы намерены присутствовать во всех районах города и внедрять здесь европейские стандарты. Каждый магазин — абсолютно новый как в интерьере, так и в наполнении, — рассказывает директор по маркетингу сети «Санта» Сергей Дубик. В ближайшие месяцы «Санта» откроет десятки новых объектов по всей стране только под своей маркой.
Ранее мы писали, что суммы на реконструкцию одного такого объекта сопоставимы с расходами возведение нового магазина.
По словам Дубика, затраты на модернизацию и ребрендинг зависят от текущего состояния магазина, его площади, состояния подсобных помещений и прочего. Поэтому какой-то торговый объект требует достаточно серьезных инвестиций, а другой — гораздо меньше.
— Модернизация подразумевает не только вложения средств в материалы и оборудование, но и в рекрутинг персонала. Это порой занимает большой промежуток времени, потому что мы хотим, чтобы качество сервиса соответствовало более высоким стандартам обслуживания. В целом на модернизацию одного магазина требуется не меньше месяца. Мы не стремимся подкрасить или сделать что-то временное. Наша цель — сделать качественно и долговечно.
Сеть не останавливается на развитии в Минске. В регионах в этом году планируют открыть около 20 точек. В основном это магазины, для которых «Санта» строит отдельно стоящие здания.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К открытию нового магазина «Санта» в ТЦ «Магнит» устроили праздник. Мы посмотрели, как это было.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)