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Аэролодка, вертолеты и мотовездеходы. На покупку и ремонт техники МЧС дадут более 2 млн рублей

31.08.2019 16:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МЧС выделят более 2 млн рублей на покупку и ремонт техники. На что должны пойти деньги, сообщается в постановлении Совмина от 29 августа 2019 года № 585.

Деньги дадут из бюджета на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.

Итак, что появится у белорусских спасателей?

  • аэролодка (в комплекте с прицепом для ее транспортировки) и гидролокатор (в комплекте с аккумулятором и датчиком) — на них выделяют почти 87 тыс. рублей;

Например, вот такая аэролодка российского производства стоит около 8 тыс. долларов. Это «моторка» с надувным морозостойким бронированным днищем и быстросборным каркасом для использования как летом (по воде), так и зимой (по снегу) для перевозки грузов в труднодоступные места. Фото с сайта bereg-ekat.ru
  • четыре колесных мотовездехода повышенной проходимости (в комплекте с прицепами для их транспортировки) — на них дадут 342 тыс.

Больше всего средств — 2 млн рублей — будет направлено на завершение ремонта вертолета Ми-8 и организацию процедуры закупки по капитальному ремонту двух вертолетов Ми-2.

Кстати, такая же аэролодка и гидролокатор появятся у и Белорусского республиканского общества спасания на водах (ОСВОД).

 
 
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