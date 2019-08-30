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Аэролодка, вертолеты и мотовездеходы. На покупку и ремонт техники МЧС дадут более 2 млн рублей
31.08.2019 16:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МЧС выделят более 2 млн рублей на покупку и ремонт техники. На что должны пойти деньги,
Деньги дадут из бюджета на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.
Итак, что появится у белорусских спасателей?
Больше всего средств — 2 млн рублей — будет направлено на завершение ремонта вертолета Ми-8 и организацию процедуры закупки по капитальному ремонту двух вертолетов Ми-2.
Кстати, такая же аэролодка и гидролокатор появятся у и Белорусского республиканского общества спасания на водах (ОСВОД).
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Итак, что появится у белорусских спасателей?
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