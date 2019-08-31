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Александр Лукашенко хочет купить корову: «Я за свои. Деньги у меня есть»
31.08.2019 21:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В свой день рождения Александр Лукашенко
— Конечно, — ответила президенту Железнова, но предупредила, что на их коров цена высокая.
— Я найду [деньги], — улыбнулся Александр Лукашенко. — У меня деньги есть. Я за свои куплю, не волнуйся.
В хозяйстве одна корова в год дает около девяти тонн молока — а их здесь больше шести тысяч голов. Фактически все молоко «Озерицкого» забирает на переработку предприятие «Здравушка». Нина Железнова сбытом довольна, но Лукашенко
— Разбирайтесь. Есть нюансы — партнеры и так далее. Но прелесть наша в том, что и ты [производитель], и партнер [переработчик] в одних руках. Они должны понимать, что надо цену (если она растет на рынке) и крестьянам давать выше. Я не хочу, чтобы переработчики по-прежнему наживались за счет крестьян, — подчеркнул Александр Лукашенко. В пресс-службе уточнили, что речь идет не только о переработчиках в госсобственности, а в целом о справедливых условиях работы на рынке для всех предприятий.
А еще в «Озерицком-агро» президенту подарили лимонное деревце: в хозяйстве решили попробовать выращивать и нетрадиционные виды продукции, в том числе шампиньоны и лимоны. Лукашенко с удовольствием принял подарок и сообщил, что это дерево будет в дальнейшем выращиваться у него в теплице. Подаренный лимон — сорта «Мейер», это самый некислый из всех сортов.
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А еще президенту подарили «самый некислый» лимон
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