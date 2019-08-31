Голубое топливо — в надёжных руках. Чем сейчас живёт Кореличский район газоснабжения ПУ «Лидагаз»?

Источник материала: Полымя

В первое воскресенье сентября работники Кореличского района газоснабжения ПУ «Лидагаз» отмечают свой профессиональный праздник. Люди внешне неприметной профессии играют большую роль в жизни общества. Благодаря специалистам газовой промышленности в наш быт прочно вошло голубое топливо, широко используется природный газ и в производственной сфере. Ежедневно работники района газоснабжения обеспечивают бесперебойное снабжение топливом абонентов и промышленных объектов, а также создают уют и комфортное проживание жителей Кореличчины. Коллектив небольшой – пятьдесят шесть человек, но дело они делают большое.





По словам начальника Кореличского района газоснабжения ПУ «Лидагаз» Николая Радецкого, за первое полугодие текущего год было реализовано 9,1 млн метров кубических природного газа. Сжиженного газа – 95,5 тонны.

– Сейчас в нашем регионе насчитывается 3663 абонента, пользующихся сжиженным газом в баллонах. К слову, это на 608 меньше по сравнению с прошлым годом, ведь цифра уменьшается за счёт подключения новых абонентов к природному газу – их сейчас в районе 6114, – подчеркнул Николай Радецкий.

В преддверии профессионального праздника самые достойные труженики организации были отмечены наградами. На Доску почёта УП «Гроднооблгаз» занесён портрет водителя-слесаря Сергея Александровича Ждана, проработавшего в организации практически четверть века.

Родился будущий газовщик в агрогородке Малюшичи. После окончания местной восьмилетней школы поступил в Лидское музыкальное училище, а спустя некоторое время юноша по распределению поехал в Островец. Там Сергей Ждан работал преподавателем, обучая талантливых мальчишек и девчонок игре на трубе. Затем судьба сложилась так, что парня призвали в армию: и не куда-нибудь, а в Президентский оркестр Республики Беларусь. После двух с половиной лет службы он вернулся на родину, где сперва работал в колхозе, а немного позже пополнил ряды членов Кореличского района газоснабжения ПУ «Лидагаз».

Сейчас в сферу профессиональной деятельности Сергея Александровича входит локализация и ликвидация аварийных ситуаций. «Если к нам поступает звонок и человек говорит, что у него в квартире отчётливо слышен запах газа, в течение пяти минут мы выезжаем и начинаем устранять причину», – вводит в курс дела мужчина. По его словам, больше всего работы именно зимой, когда население активно пользуется котлами…

– Самое сложное в нашей работе – это объяснить людям правильность их действий, – рассказывает Сергей Ждан. – Многие продолжают делать так, как делали их бабушки и дедушки, при этом не понимая, что это опасно для жизни. Например, до сих пор некоторые люди проверяют баллоны зажжённой спичкой, хотя делать этого категорически нельзя.

Был в работе мужчины и случай, когда из водителя-слесаря он переквалифицировался в пожарного: пришлось помогать работникам МЧС. Около года назад вызов поступил из деревни Кришиловщина, где произошла вполне классическая ситуация: растопил печку, выпил, заснул… К счастью, всё обошлось, и мужчина остался жив.

Награда в виде почётного удостоверения «Ветеран труда» в этом году нашла Владимира Владимировича Ритуса, который проработал водителем на предприятии ни много ни мало – двадцать один год.

После окончания Барановичской средней школы молодой человек поступил в Новогрудский аграрный колледж, а немного позже пополнил ряды Вооружённых Сил Республики Беларусь. После службы в Бобруйске вернулся на родину, где год проработал в колхозе «Знамя Победы» и устроился водителем в Кореличский район газоснабжения ПУ «Лидагаз».

Почётной грамотой УП «Гроднооблгаз» награждена контролёр Светлана Геннадьевна Шешко, грамотой ПУ «Лидагаз» – слесарь Олег Степанович Финяк. Доска почёта ПУ «Лидагаз» также пополнилась новыми лицами –слесаря Дениса Александрович Коршуна и водителя Александра Вячеславовича Кохана.

В преддверии профессионального праздника Николай Радецкий обратился к ветеранам отрасли и своим сегодняшним коллегам, работникам СПМК-4 участка №5, автозаправочной станции г.п. Кореличи и Кореличского филиала КУП по обеспечению топливом «Гроднооблтопливо»:

– От всей души мне хотелось бы пожелать вам крепкого здоровья, благополучия родным и близким, а также бесперебойной и безаварийной работы. Тёплые слова мне хотелось бы высказать и в адрес наших потребителей, пожелав им соблюдения правил пользования газом в быту.

Виктория КОСТЮК

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