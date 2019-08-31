В День знаний — с радостью и вдохновением

Источник материала: Чырвоны прамень

Вот и пролетели летние деньки, новый учебный год уже на пороге. Подготовка к нему велась все лето, для учащихся созданы комфортные и безопасные условия пребывания.





В этом учебном году в районе двери откроют 14 учреждений общего среднего образования, а также СПЦ, РЦДиМ, ЦКРОиР. Всего же за парты сядут 2922 школьника. Этот год для учащихся 11 классов, а их 160, особенный и ответственный — нужно определиться с профессией. И не менее волнующий для 292 первоклашек, которые впервые перешагнут порог школы.

Звонок на первый урок позовёт в страну знаний не только школьников, но и учителей, в том числе и молодых специалистов. 33 таковых трудятся в нашем районе, из них 17 прибыли в этом году.

Педагогический коллектив Кащинской средней школы в августе принял в свою дружную педагогическую семью четырех молодых специалистов, все выпускники Витебского государственного университета им. П. М. Машерова. Помогать ребятам постигать премудрости немецкого языка будет учитель Виктория Александровна Байкова. Вероника Валерьевна Коваленко — педагог-психолог, она готова окружить детей заботой и вниманием. В прошлом — выпускница Кащинской школы. Неудивительно, что распределение получила на свою малую родину. Учитель русского языка и литературы Роман Александрович Портянко будет прививать ребятам любовь к своему предмету. В руках молодой учительницы начальных классов Анастасии Суреновны Санаевой первоклашки.

На молодых специалистов возлагают большие надежды. А они постараются их оправдать.

В добрый путь! С Днём знаний!

Торжественные линейки, посвящённые Дню знаний, пройдут в учреждениях 2 сентября!

Марина МИШУЛКОВА.