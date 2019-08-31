Будет ли нынешняя осень теплой, и когда ждать первый снег. Что говорят синоптики и приметы

Источник материала: Tut.by

Будет ли эта осень такой же теплой, как и прошлогодняя, и когда пойдет первый снег? Российские и американские синоптики и специалист по народным приметам рассказали, какой погоды ждать осенью.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В конце ноября уже могут быть снегопады

В Белгидромете долгосрочные прогнозы на сезон не составляют. Информация о том, каким прогнозируется сентябрь, появится только в начале следующей недели.

Росгидромет же в вероятностном прогнозе температурного режима и осадков в России указал, что в сентябре 2019 года в Смоленской и Псковской областях России, которые граничат с Беларусью, температура будет около нормы, а в Брянской выше нормы. Каких-то аномалий в плане осадков в этом регионе в сентябре не прогнозируется.





Перенести эти данные на территорию Беларуси может быть проблематично, хотя оправдываемость прогноза соседей 69−72%. В Росгидромете ранее отмечали , что это методологически неправильно.

Однако на прогнозной карте аномалий средней месячной температуры воздуха на сентябрь от Росгидромета указана и Беларусь. И там показано, что по большей части Беларуси температура будет выше нормы, а осадков будет чуть больше нормы.

Американская медиакомпания AccuWeather , которая предоставляет коммерческие услуги прогнозирования погоды по всему миру, также опубликовала прогноз погоды на осень.



Фото: Reuters

Беларусь на их карте обозначена под английским словосочетанием «cold shots late», что означает, что в конце осени к нам будут поступать холодные воздушные массы.

Предполагается, что в начале сезона в Беларуси будет все-таки теплая погода, а в конце ноября у нас уже будут снегопады, которые придут со стран Балтии. При этом есть прогноз, что в Восточной Европе, к которой относится Беларусь, снегопады будут аномальными.

Такой теплой осени, как в прошлом году, не будет

Этнолог и фольклорист Елена Довнар-Запольская говорит, что, судя по народным приметам осень у нас в этом году будет классической: сначала тепло, в середине сезона похолодает, а там уже возможны и морозы. Такой теплой осени, как в прошлом году, скорее всего, ждать не стоит.

— 2 августа был Ильин день. Считается, что он маркирует погоду на будущие шесть недель. В этот день было тепло, поэтому еще две недели сентября будет более-менее неплохая погода, — говорит она.

19 августа был Яблочный Спас. И если аисты улетают на юг после него, значит, не чувствуют приближение холодов. Птицы начали улетать как раз после Спаса.

23 августа был Лаврентьев день, и он тоже в плане погоды был достаточно спокойным. Это говорит о том, что и осень будет такой же, и переход от нее к зиме.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— Еще у нас хорошо вызрела рябина. В Беларуси есть такое понятие — «рябиновые ночи». Помните, у нас были сильные грозы в августе? Эти ночные грозы и нужны для того, чтобы вызревала рябина. Если этого не произойдет, то будет «безвкусным» остаток осени и вся зима.

По количеству рябины определяли, будут ли зимой морозы. И в этом году ее много. Кроме того, в этом году на дубах много желудей — это тоже признак крепких морозов зимой.

Есть еще одна примета, на которую стоит обратить внимание в начале осени: если появятся комары, то это к мягкой осени и даже, возможно, к дождливой погоде.