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Будет ли нынешняя осень теплой, и когда ждать первый снег. Что говорят синоптики и приметы
01.09.2019 08:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Будет ли эта осень такой же теплой, как и прошлогодняя, и когда пойдет первый снег? Российские и американские синоптики и специалист по народным приметам рассказали, какой погоды ждать осенью.
В конце ноября уже могут быть снегопады
В Белгидромете долгосрочные прогнозы на сезон не составляют. Информация о том, каким прогнозируется сентябрь, появится только в начале следующей недели.
Росгидромет же в
Перенести эти данные на территорию Беларуси может быть проблематично, хотя оправдываемость прогноза соседей 69−72%. В Росгидромете ранее
Однако на
Американская медиакомпания
Беларусь на их карте обозначена под английским словосочетанием «cold shots late», что означает, что в конце осени к нам будут поступать холодные воздушные массы.
Предполагается, что в начале сезона в Беларуси будет все-таки теплая погода, а в конце ноября у нас уже будут снегопады, которые придут со стран Балтии. При этом есть прогноз, что в Восточной Европе, к которой относится Беларусь, снегопады будут аномальными.
Такой теплой осени, как в прошлом году, не будет
Этнолог и фольклорист Елена Довнар-Запольская говорит, что, судя по народным приметам осень у нас в этом году будет классической: сначала тепло, в середине сезона похолодает, а там уже возможны и морозы. Такой теплой осени, как в прошлом году, скорее всего, ждать не стоит.
— 2 августа был Ильин день. Считается, что он маркирует погоду на будущие шесть недель. В этот день было тепло, поэтому еще две недели сентября будет более-менее неплохая погода, — говорит она.
19 августа был Яблочный Спас. И если аисты улетают на юг после него, значит, не чувствуют приближение холодов. Птицы начали улетать как раз после Спаса.
23 августа был Лаврентьев день, и он тоже в плане погоды был достаточно спокойным. Это говорит о том, что и осень будет такой же, и переход от нее к зиме.
— Еще у нас хорошо вызрела рябина. В Беларуси есть такое понятие — «рябиновые ночи». Помните, у нас были сильные грозы в августе? Эти ночные грозы и нужны для того, чтобы вызревала рябина. Если этого не произойдет, то будет «безвкусным» остаток осени и вся зима.
По количеству рябины определяли, будут ли зимой морозы. И в этом году ее много. Кроме того, в этом году на дубах много желудей — это тоже признак крепких морозов зимой.
Есть еще одна примета, на которую стоит обратить внимание в начале осени: если появятся комары, то это к мягкой осени и даже, возможно, к дождливой погоде.
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Российские и американские синоптики и специалист по народным приметам рассказали, какой погоды ждать осенью.
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