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Акция «Скоро в школу» состоялась в Ставокском сельисполкоме

01.09.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Акция «Скоро в школу» состоялась в Ставокском сельисполкоме

Накануне нового учебного года в Ставокском сельисполкоме состоялась акция «Скоро в школу». К ребятам из семей социально уязвимых категорий, проживающих на территории Ставокского сельсовета, с подарками к школе приехали представители территориального центра социального обслуживания населения Пинского района и ГРОЧС.

Заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации ТЦСОН Ольга Жук поздравила ребят и родителей с наступающим праздником – Днем знаний. Она вручила школьникам подарки – набор канцелярских товаров. Также каждая семья получила и гуманитарную вещевую помощь: школьные костюмы, рубашки мальчикам, девочкам – юбки, сарафаны, блузки. Одним словом, к началу учебного года ребята уже готовы.

С праздником ребят и их родителей поздравила также инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского ГРОЧС Дарья Лазарчик. Она напомнила о проходящей в стране акции «В центре внимания – дети!», приуроченной к началу учебного года и направленной на привлечение внимания к проблеме травматизма и гибели детей от пожаров, рассказала о необходимости соблюдения правил безопасности, чтобы учебный год и последующие каникулы проходили без каких-либо происшествий и несчастных случаев. Еще раз напомнила родителям, чтобы не оставляли детей без присмотра, особенно малолетних. И дети, и родители получили информационные буклеты, чтобы могли наглядно изучать правила безопасного поведения. Также Дарья Лазарчик рассказала о мобильном приложении «МЧС Беларуси: помощь рядом», которым можно воспользоваться в случае чрезвычайной ситуации.

Сотрудники территориального центра выражают благодарность спонсору, оказавшему помощь в приобретении канцелярских товаров, – это магазин «Канцеляр» (ИП Федоренко), который традиционно участвует в благотворительной акции.

Как рассказала Ольга Жук, пока в Ставокском сельсовете помощь получили три семьи – это семья Огиевич, в которой воспитывается трое детей, Кибитко-Горбацевич, где подрастают также трое детей, и Сернацких, где воспитывается пятеро детей. В перспективе на такую помощь, прежде всего вещевую, могут рассчитывать и другие семьи из социально уязвимых категорий, проживающие на территории Ставок-ского сельсовета.

Нина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

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