Первоклассники из Сошно получили подарки от Белорусского общества Красного Креста

Источник материала: Полесская правда



Подарки к новому учебному году от районной организации Белорусского общества Красного Креста получили пять первоклассников из Сошно.

Председатель РО БОКК Михаил Шикеля в рамках акции «Дети идут в школу» приехал в Сошненский сельисполком, где собрались родители первоклашек, и вручил им наборы школьных принадлежностей, рюкзаки.

Четверо из ребят воспитываются в многодетных семьях. У Людмилы и Григория Гончар шестеро детей, в первый класс Сошненской СШ идет их шестой ребенок – сын Даниил. Шестеро детей и в семье Елены Мазурук и Владимира Филиповича, первоклассник у них – тоже сын Даниил. Любовь и Дмитрий Гопта воспитывают троих детей, в первый класс отправляют сына Владислава. Трое детей и у Екатерины и Александра Бугук. У них первоклассница – дочь Арина. Помощь от районной организации Красного Креста получила также Елена Буян, мама двоих детей, в Сошно она недавно – переехала сюда из Столинского района. В первый класс идет сын Евгений.

Михаил Шикеля поздравил новоиспеченных первоклассников и их родителей с началом учебного года и пожелал им успехов в учебе, быть старательными и стремиться к знаниям.

Все ребята и родители остались довольны полученными подарками. Кроме того, Михаил Петрович привез также гуманитарную помощь в виде одежды. Все нуждающиеся семьи, проживающие на территории Сошненского сельсовета, и не только многодетные, могли подобрать себе необходимые вещи.

С началом учебного года поздравила мам и детей председатель Сошненского сельисполкома Янина Ребковец. В этом году в первый класс Сошненской средней школы идут 9 детей, из них 7 – из многодетных семей, отметила Янина Павловна. Особые слова уважения и благодарности она адресовала семье Гончар, которая отправляет в первый класс уже шестого ребенка. В семье Бугук Арина первая из детей идет в школу. Янина Павловна также пожелала всем здоровья, благополучия, мамам – терпения, детям – успехов в учебе.

Инна УРБАНОВИЧ.

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