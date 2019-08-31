«Кто, если не мы?» Волонтеры «Ангела» и Николай Дроздов показали, как искать в лесу потерявшихся людей

Источник материала: Tut.by

В последний день лета больше 50 минчан приехали в Налибокскую пущу, но не на пикник или ради селфи. Нас ждало ответственное задание — вместе с командой поисково-спасательного отряда «Ангел» и МТС мы должны были пройти квест, приближенный к реальным поискам потерявшегося в лесу человека. Сезон грибов совпадает с сезоном «потеряшек». Если вы думаете, что в лесу пропадают неопытные зеваки, скажем сразу — это не так. По наблюдениям волонтеров «Ангела», чаще всего приходится искать тех, кто был в себе уверен и думал, что знает лес, как свои пять пальцев.





Поначалу квест напоминает зарницу. Нас делят на две команды. «Первые» уходят с координатором Кристиной — это она организовала тысячу человек на поиски Максима Мархалюка в Беловежской пуще. Кристина — невысокая милая девушка. Но по поставленному голосу становится сразу понятно, кто здесь командир, и те, кто еще недавно зевал, выравнивают спины и бодрым шагом идут в глубь леса. Любопытный факт — до прихода в «Ангел» девушка не умела даже пользоваться компасом, но быстро всему научилась.

«Вторых» забирает Антон. Как и большинство «ангелов», он приезжает на поиски как волонтер, то есть бесплатно. В обычной жизни он промышленный альпинист.

Я попадаю во вторую команду. Нас выстраивают в шеренгу вдоль лесной тропинки, начинается инструктаж.

— Девушка, у вас открытые ноги — это плохо, — получаю я первое замечание.

Короткие носки — действительно не лучшая идея для участия в поисково-спасательной операции, а рваные джинсы — тем более. Очень быстро я пойму это не только в теории, но и на практике, когда почувствую неприятное жжение. Ради справедливости нужно сказать, что таких же легкомысленных — с короткими и рваными штанами — было еще несколько человек. Все мы — новички.





После плохого примера координатор переходит к хорошему — молодой человек Юра приехал в такой экипировке, будто он профессионал.

— Посмотрите: закрыто полностью тело, на руках перчатки, на ногах берцы, на голове кепка. Бытует мнение, что нельзя надевать в лес камуфляж. Это удобная одежда, некоторое время не пропускает влагу от дождя. Но будьте добры взять с собой хотя бы легонький светоотражающий жилет. В рюкзак несложно положить дождевик, он вообще ничего не весит, сохранит вашу одежду сухой, тем самым увеличит ваши шансы. Старайтесь, чтобы все участки тела были закрыты. Капюшон помогает от ветра, защищает от мелкого дождя.

Нам вручают компасы, которые мы с интересом разглядываем, вспоминая, когда последний раз держали их в руках. Кто-то вспоминает уроки ОБЖ.

— Я вас прошу: никакой самодеятельности с ориентацией по муравейникам, — предупреждает один из координаторов. — Некоторые начинают стихийно вспоминать советы из уроков ОБЖ и уходят еще глубже в лес.





Перед нами ставят задачу — найти человека, в лесу потерялся грибник Николай, которому 82 года, одет в красную куртку, в руках было лукошко. Мы, конечно, понимаем, что это инсценировка, но с самого начала стараемся серьезно подойти к работе: запомнить соседей слева и справа и следить, чтобы хотя бы не потерялись они, при движении ориентироваться на компас, поглядывая на соседа справа, слушать команды координатора и замечать детали — вдруг наш дедушка что-то оставил на пути. Рядом со мной Оля и Дина. По тому, как они выглядят и какие вопросы задают, становится понятно, что опыт походов в лесу у нас одинаковый — близкий к нолю. Значит, нужно держаться всем вместе.

— Если увидели что-то существенное на пути, говорим «стоп» — группа останавливается, — командует Антон. — Зовем меня или другого координатора, смотрим, что нашли, принадлежало ли это пропавшему. Самое главное — первое время всем оставаться на месте, потому что мы потом дальше должны идти по своей траектории, от этого зависит, качественно ли закром квадрат.





Наш квадрат, то есть часть леса, которую мы должны прочесать, в штабе определили заранее. Координатор указывает, куда мы должны повернуть и как должны двигаться. По команде «вперед» мы пошли прямиком в лес. Но не по дорожкам, не в обход деревьев и кустов, как мы обычно ходим за грибами, а напрямую.

— Почему-то я думала, что мы будем просто прогуливаться по лесу, — замечает моя соседка. — Хоть бы глаза не выколоть!

Ветки, которые бьют по лицу сильнее, чем двери в метро, и паутина вместе с пауками, которые просто запрыгивают на тебя — пожалуй, самое «экстремальное» на нашем пути. Погода отличная. Некоторые участники даже жаловались, что слишком жарко, сняли куртки, но быстро об этом пожалели — комары в пуще не щадят никого, а ветки добавляют сверху! Лес сухой и негустой. В реальных поисках часто приходится куда сложнее.





Первое время мы отклоняемся от траектории, соседи справа заходят на «линию» соседей слева, в какой-то момент мы сбиваемся в кучу, хотя казалось бы, что может быть проще — просто двигайся вперед. Но в этом и проявляется сложности ориентации в лесу: тебе кажется, ты прошел совсем немного, почти нигде не поворачивал, но неожиданно понимаешь, что заблудился. И если зазевался и не умеешь ориентироваться, можешь оказаться в числе «потеряшек».

Мы на минутку останавливаемся, чтобы перевести дух.

— Что нужно брать с собой в лес? — продолжает нас инструктировать Антон. — Заряженный телефон с пополненным балансом. И обязательно сообщите родственникам и друзьям, куда вы идете и когда планируете вернуться. Возьмите запас воды и еды. Если проблемы со здоровьем, например, аллергия, не забывайте про медикаменты. Обязательно спички или зажигалка, чтобы разжечь минимальны костер — так вероятность найти вас будет выше. Еще раз: помним про закрытую одежду и дождевики. Каблуки и лабутены, девушки, оставляем дома. Все идут в лес и думают, что будут ходить возле дорожек, не заблудятся. Но чаще всего пропадают вот такие «уверенные» люди.





На разговоры времени нет — и мы снова двигаемся сквозь лесные заросли. Я думаю про нашего мифического «потеряшку» и вдруг понимаю, что ищем мы известного телеведущего Дроздова: по окончанию квеста нам обещали мастер-класс с ним, он Николай и, кажется, ему 82 года.

— А ты не думаешь, что может, потерялся реальный грибник, а нас здесь собрали, потому что обычные волонтеры просто не захотели ехать на поиски? — то ли в шутку, то ли всерьез говорит участник Леша, на ремне у него нож, из чего я делаю вывод, что он в лесу человек опытный. На всякий случай теперь держусь не только Дины и Оли, но и Леши.





Справа доносится громкое «Стоп!» Один из наших участников нашел лукошко с грибами. Первая находка на пути к Николаю! Обращаю внимание, что несколько участников успели по дороге насобирать грибов. Вообще-то это был и мой план — совместить приятное с полезным, но я как-то слишком активно смотрела, то направо, то налево, чтобы не потерять соседей.

— Грибы собирать нельзя! — будто читает мои мысли один из координаторов. — У нас человек пропал, а не грибная вылазка!

Кто нашел лукошко, тот его и тащит — такое правило. Координаторы улыбаются: скажи спасибо, что это не гиря!





Несмотря на то, что двигаемся мы всего час, между участниками то тут, то там слышны споры. Леша даже говорит своей жене, что зря они стали рядом, семейных на поисках стараются разделять. Командный дух в таком деле очень важен, не хватало еще разругаться и кого-то реально потерять.

Наше следующее испытание — соорудить носилки для участницы, которая подвернула ногу. Это, конечно, инсценировка, но в реальной жизни такое бывает. Потерявшихся тоже часто забирают на носилках, ведь многие несколько дней проводят в лесу и уже не могут ни встать, ни дойти.

— Кто знает, как перенести человека, если у нас нет носилок? — спрашивает координатор.

— Взять две палки и надеть на них куртку, — неожиданно отзываюсь я. Оказывается, я еще что-то помню из курса медпомощи в автошколе.





Каких-то две минуты — и наши носилки готовы. Надо двигаться дальше.

Наша следующая находка — красная куртка с мобильным телефоном, который разряжен. На самом деле телефон в лесу большой помощник, но не панацея. Во-первых, сеть часто не ловится. Во-вторых, из-за того, что сигнал слабый, телефон постоянно пытается выйти на сеть, батарейка садится быстрее обычного. А если во время сборов грибов вы хорошо поболтали с друзьями, сделали фоторепортаж с боровиками и подберезовиками, уже через пару часов телефон может с вами распрощаться.





Для поиска людей используется специальная техника — начиная от раций (без связи команда на поиски не выдвигается), заканчивая тепловизорами и квадрокоптерами, благодаря которым было спасено множество людей. Например, женщина, которые после больницы в беспамятстве вышла из дома, упала в поле и сама не смогла подняться. Ее увидели сверху — и доставили домой. Еще у «Ангела» на вооружений есть эхолот — прибор для поиска утонувших. К сожалению, волонтеры иногда находят и погибших людей. Но для поисковой операции это тоже результат, для родственников невыносима неопределенность, когда не знаешь, что произошло с родным человеком.





Вдруг слышится вой сирены. Координаторы объясняют, что таким образом подают сигнал, чтобы человек вышел на звук. Это тоже помогает разыскивать людей. Мы по заданию должны выйти на этот самый сигнал.

— Как понять, куда идти? — спрашивает одна из участниц.

— Сконцентрируйся, вслушайся — и вперед, — подсказывают ей.

Мы минуем поле, перелесок — и перед нами машина отряда «Ангел» и скорой помощи. Через пару минут навстречу нам выходит первая команда. Немного уставшие, но счастливые, что все на месте. Где же Николай, спросите вы? А он в это время уже дает интервью телевидению! Мы, конечно, ожидали увидеть его на дереве или в каких-нибудь кустах, но главное, что мы дошли до цели, не потерялись сами и на себе прочувствовали, что поиски человека — непростая задача, хотя организаторы упрощали для нас многие вещи.





Поэтому прежде, чем пойти в лес, не будьте слишком самоуверенными, будьте внимательными и следуйте советам волонтеров «Ангела» — правильная экипировка, запас еды и воды, спички или зажигалка, заряженный мобильный телефон с положительным балансом, предупреждение родных и близких, куда вы пошли и когда вернетесь.

Что же делать, если на пути встречается, например, медведь? На вопрос отвечает профессор и известный телеведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов:

— Мой коллега однажды попал в такую ситуацию. Медведь, когда встречает человека, обычно рыкнет и уйдет или не обратит внимания и уйдет, медведи изредка нападают. А это была медведица с медвежатами, самка не хочет, чтобы кто-то ходил рядом. Поэтому и бросилась на моего коллегу. А он по деревьям лазает не хуже меня. Взлетел на сосну, медведица подошла и царапает когтями, но достать не может. Взрослые бурые медведи не лазают по деревьям, это гималайские могут, они полегче, не так наедаются, они даже зимуют в дупле.





Николай Дроздов от медведей не убегал, а вот с бегемотом был опасный случай:

— В Африке меня однажды шуганул бегемот. Я подошел ближе к воде, а там бегемоты лежат, как сардельки в кастрюльке — только спина видна, а когда открывают пасть, зевают, нижние клыки совершенно гигантские! Если бегемот захочет кого-то перекусить, это страшное дело. Они могут нападать на людей, лодки иногда переворачивают. Я спустился с крутого обрыва, навел камеру — бегемот поворачивается, на меня смотрит. А у него там гарем: шесть самок, и он лежит ближе к берегу, охраняет своих подружек. Я смотрю на него в камеру, вроде не навожу объектив, а он все больше и больше — прет на меня! Я оглянулся на обрывчик, только подумал — и уже был наверху. До сих пор не знаю, как на него взлетел.

Поиски людей — большое и нужное дело, говорит Дроздов. Он вспомнил, как в Омской области недавно нашли 3-летнего мальчика. Звали его именно женщины, чтобы не спугнуть. Выкрикивали имя, но отзовался малыш, когда одна из волонтеров позвала: «Сынок!»

— Я в лесах не терялся, но вот в пустынях часто приходилось нелегко. Там самое страшное остаться без воды, — рассказал телеведущий. — И с верблюдами сложности, конечно. Верблюд, когда знает своего хозяина, это одно. А когда тебе дают его на пару дней поездить, чтобы он ночевал рядом, надо крепко привязывать. Отпустишь — он тихо-тихо отойдет, а потом рысью припустит домой, и все — обратный путь пойдешь пешком. У моих коллег такое было неоднократно, поэтому я за верблюда всегда цеплялся. К полудню песок в пустыне раскаляется так, что даже через ботинки прожигает ноги.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Рассказы Дроздова новички и опытные волонтеры слушали с удовольствием. Каждый из нас вырос на его передачах.

— Ответственное отношение ко всему живому — конечно, это была наша задача, — сказал Николай Дроздов.

Уезжая из пущи, я спросила у нашего координатора Антона, что заставляет его, промышленного альпиниста, в свободное от работы время ехать в лес — часто ночью, в непогоду — на поиски людей.

— Кто, если не мы? — ответил он. — Так вышло, что я этому научился, мне это стало интересным. И теперь, когда я свободен, я просто не могу не поехать на поиски человека.

«Ангел» работает с 2012 года. За это время волонтеры спасли более 600 человек. Только три человека работают в отряде профессионально, то есть за зарплату. Остальные — простые добровольцы — рабочие заводов, предприниматели, сотрудники государственных и частных компаний — здесь собраны люди из самых разных сфер. За свой важный и незаменимый труд они не получают ни копейки, хотя в буквальном смысле спасают людей. Поисковый отряд существует на пожертвования, иногда помогают спонсоры. Постоянного мецената у проекта нет, как и государственной поддержки. Деньги нужны на оборудование, топливо и другие нужды. Каждый из нас может поддержать «Ангел» — стать волонтером (помните, даже самый опытные координаторы начинали с ноля) или финансово поддержать отряд. Абонентам МТС достаточно отправить USSD-запрос на короткий номер *222*13#, с вашего счета спишется 2 рубля, чтобы увеличить сумму, отправьте несколько запросов. Чтобы узнать другие способы, как поддержать ребят, пройдите по ссылке .