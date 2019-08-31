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Я живу в Гоже. Как ксендз хранит историю местечка, где есть дуб Иоанн Павел и хорошие люди

01.09.2019 09:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

 С расположением Гоже, конечно, повезло: в 15 километрах — Гродно, столько же до литовской границы, рядом — Гродненская пуща и целебные родники. Поселок, в отличие от многих других, выглядит современно и моложаво. Квартиры здесь стоят, практически столько же, сколько и в Гродно. Поселок при этом растет и расширяется. Многие местные жители на работу ездят в областной центр. Говорят, что хоть и живут в сельской местности, чувствуют себя скорее городскими. Главный хранитель долгой истории Гожи — местный ксендз Павел Шанчук, который 16 лет собирает все, что связано с местечком и организовал в поселке музей.


В Гоже работают четыре магазина, есть церковь, костел, общеобразовательная и музыкальная школы и центр культуры. И еще одна особенность поселка: рядом с Гожей, в деревне Новая Гожа функционирует СЭЗ «Гродноинвест», где предприятия обеспечивают работой в том числе и местных жителей.

TUT.BY продолжает проект «Я живу» — о деревнях, агрогородках, поселках с интересными (временами даже смешными!) названиями, где нет гипермаркетов, парков, ресторанов и баров, иногда — даже школ и рабочих мест. Зато есть люди — те маленькие и незаметные порой Личности, которые живут в нашей с вами стране: рождаются, женятся, растят детей, встречают гостей, ищут работу, хоронят стариков — и очень любят свою родину. Это проект не о попсовых и вылизанных турмаршрутах, это истории о настоящей Беларуси и настоящих белорусах, а еще — об искренней любви к месту, где родился, вырос и остаешься по какой-то причине или всему вопреки.

 — А еще к нам еще подстригаться в парикмахерскую литовцы едут, — говорят местные около магазинов в центре местечка. Жители уверяют — иногда в парикмахерскую не пробиться. И сразу жалуются, что в местечке не хватает мест, где можно было посидеть вечером: единственная точка общепита работала в последнее время «под заказ», а потом и вовсе свернулась. Было еще кафе в Новой Гоже, что совсем рядом с агрогородком, но в прошлом году его переделали под кафетерий.


 — Можно в Гродно ездить — недалеко, маршрутки каждые полчаса ездят до города. Ну или на такси, если вечером поздно возвращаешься, — сразу делятся лайфхаком молодые люди, которые тусуются на главной площади поселка.

Вечером в местечке многолюдно — люди возвращаются из города, выходят со службы в костеле. А вот и наш герой, живущий в Гоже и делающий ее чуть лучше, — ксендз Павел Шанчук.

Гожа — от слова козел

— А вы знаете, что название поселка Гожа произошла не от белорусского «гожы» или «прыгожы», а от литовского слова «оžis», что в переводе означает «козел». И все потому, что в лесах, расположенных на этих землях, водилось много оленей, диких коз и других животных, а эта территория была излюбленным местом для охотников. А местечко называлось Ожа, — сразу углубляется в историю Павел.


Павел Шанчук

Это правда, Гожу уже несколько столетий назад в своих дорожных заметках упоминали тогдашние путешественники: так в описаниях королевских путешествий из Кракова в Вильнюс Ян Длугош пишет, что «Витольд с Вильно до Гродно, через Ожу, скакал верхом 24 часа». В 1506 году Александр Ягеллончик упоминает «ожскую дорогу».

Несмотря на то, что в Гоже сохранилось очень мало старинных построек, история у поселка древняя и порой очень разрушительная. Поэтому и старых зданий мало.

— Люди здесь жили еще в каменном веке. Об этом говорят раскопки. А 1885 году на подмытом берегу Немана кузнец из Гожи Казимир Роман нашел бивень мамонта, который потом вывезли в Петербург. В 1912 году жители деревни находили в ее окрестностях каменные топоры и зубила, — говорит ксендз Павел.

Сам священник из Мостовского района, служил в храме в Островце — и вот уже много лет работает в Гоже, историю которой, кажется, изучил вдоль и поперек. В какой-то момент стал собирать старинные вещи, связанные с этими местами. Так и появился местный музей, который за достаточно короткое время стал популярным. Сюда каждую неделю приезжают экскурсии не только с белорусскими, но и иностранными туристами. О местечке, о выдающемся дубе (вы познакомитесь с ним позже) и местном костеле ксендз Павел, кстати, рассказывает не только заезжим, но и местной ребятне. Говорит, что дети живо интересуются историей своей маленькой Гожи и в шутку называют его «хранителем истории».


В 1241 году Гожу сожгли татары. Через почти столетие — крестоносцы. Потом были московские и шведские нашествия. Горел поселок, горели и храмы, которые каждый раз возводили в местечке.

— При этом возводили каждый раз в новом месте. Существует местная легенда, которая рассказывает об одном из таких сожжений: напали, мол, на Гожу шведы, жителей убивали, резали. Детей, спрятавшихся в домах, между лавой и стеной помещали, внутренности из них выжимали. Местечко сожгли, костел, однако остался: три раза костел соломой обкладывали, затем поджигали, солома сгорала — храм оставался нерушимым. Удивленные шведы увидели мимо проходящую старушку и спросили, почему костел не горит, а та ответила: «Тогда сгорит, когда икону Богородицы (образ Матери Божьей Утешения) из костела вынесете». Стали шведы снимать икону с алтаря — руки их не слушали, слепота поразила глаза. Приказали старушке самой вынести образ Богородицы и только тогда смогли сжечь костел. А на месте сожженного храма была построена временная часовня, где поместили чудотворную икону.


Впрочем, на этом злоключения местечка не закончились. Во времена короля Августа II в 1702 — 1709 годах поселок был полностью уничтожен: второй раз пришли шведы.

В 1850 году в Гоже буйствовала эпидемия моровой язвы, через пять лет — падеж скота. В 1857 году снова пожар, который уничтожил почти все постройки деревни. В 1914 году Гожу опять разрушили

В 1862 году настоятель Гожский, ксендз Павел Трончинский, начал строительство нового каменного костела, который стоит в Гоже и по сей день. Правда, и этот храм горел. Один раз во время Второй мировой войны, а второй совсем недавно — 14 августа 2018 года. Тогда в одну из башен попала молния. В парафии готовились к празднованию 150-летия костела, а пришлось разгребать пожарище.

Костел после пожара восстановили толокой

 — Ой, што была, што была… Усё чорнае было ад копаці, — причитает одна из бабушек, выходящих с мессы.

Ксендз подтверждает: пришлось костел, который до этого только-только отреставрировали, ремонтировать заново. Но справились — за работу принялись толокой. Было трудно — практически все было в темной саже. Как напоминание об этом пожаре, на одной из стен оставили «кляксу» — неочищенный и неокрашенный кусочек, а еще соорудили в костеле витрину, где лежат обгоревшие во время последнего пожара вещи. Рядом — старинный оплавленный колокол. Он пострадал в огне во время войны.


Во время пожара в 2018 году полностью сгорела сакристия и архив с записями с 1991 года, а еще столетний орган, который восстановили в 2014 году.

 — Чтобы отреставрировать его, нужны деньги и специалист, график которого расписан на месяцы вперед. Очень редкий и востребованный специалист. С органом много работы — там же трубы оплавились, — вздыхает ксендз и добавляет, что храм после пожара восстановили своими силами меньше, чем за год, а теперь собирают потихоньку на реставрацию органа. Это для местных главная задача.


Старинная лодка и ночной горшок

В музее Гожи отец Павел о каждом экспонате может рассказывать долго и обстоятельно, но говорит, что самые важные для него — фотографии.

 — Потому что это про людей. И это такие штуки, которые, к сожалению, в первую очередь могут быть уничтожены тем же огнем. А старых гожских снимков сохранилось очень мало. Вот и берегу, что осталось, — говорит отец Павел.



В его коллекции много старинных предметов, которые ему отдали жители Гожи и окрестных деревень. Где-то ксендз даже сам ходил с металлоискателем… А все началось со старой деревянной плебании, которая находится в нескольких метрах от костела, где священник нашел свой первый экспонат. И понеслось. Сейчас в витринах импровизированного музея в новом доме священника — россыпи старинных колец и медальонов, пожелтевшие столетние книги, часы, которые когда-то делали в Гродно, и даже старый медный ночной горшок.

 — Важная и нужная в хозяйстве вещь, — улыбается ксендз.



А недавно в музее появилась старая лодка-долбленка. Такая большая, что в помещение пришлось заносить через окно: через узкий дверной проем она не проходила.

— Нашли ее, затопленную, на берегу Немана. Чтобы сохранить экспонат, покрыл его специальным раствором.


Павел замечает, что скорее всего в здешних местах все самое интересное уже собрано, но не исключает, что земля (и старые хаты, которых здесь становится все меньше, а на их месте появляются современные коттеджи) все-таки могут таить что-нибудь интересное. Да и местные знают, куда нести старинное добро, если вдруг что-то найдут — в музее отца Павла есть место для всех экспонатов, связанных с Гожей.

Есть, кстати, витрина и с советской атрибутикой.

— Это же тоже история, об этом периоде надо знать, — говорит отец Павел.

…Мы идем по старой дубовой аллее к костелу, и на прощание ксендз рассказывает о дубе, который растет на территории.

 — Это дерево освятил папа Бенедикт XVI в Ченстохове. Сюда привезли его мои друзья. К нему прилагается даже сертификат. Надо было как-то назвать растение. Я подумал, что Иоанн Павел будет хорошо. Как считаете?


 
Теги: Гродно
 
 
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Квартиры здесь стоят, практически столько же, сколько и в Гродно. Поселок растет и расширяется. Многие местные жители на работу ездят в областной центр. Говорят, что...
 
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