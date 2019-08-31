Источник материала: Газета Авангард

В первое воскресенье сентября в Беларуси отмечается день работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Труд представителей этих профессий невероятно важен, ведь от деятельности нефтяной, газовой и топливной промышленности во многом зависят бесперебойность работы всех отраслей народного хозяйства и комфортность жизни граждан.

Среди тех, кто трудится в любой сфере, особый почет и уважение всегда вызывают те, кто посвятил выбранной профессии не один десяток лет, бессменно работая на одном месте и передавая мастерство и опыт молодым сотрудникам. Накануне профессионального праздника «Авангард» встретился с ветеранами труда РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» Сергеем Прусовым и филиала ПО «Рогачевгаз» Буда-Кошелевский РГС Сергеем Романовским.





Начальник Буда-Кошелевского участка РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» Сергей Прусов свой рассказ начал с известной поговорки: где родился, там и пригодился. «Это про меня», – уверен Сергей Петрович. Родился и вырос он в Буда-Кошелево, окончил местный аграрно-технический колледж по специальности «техник-механик», затем получил профильное высшее инженерное образование в БИМСХ (ныне БГАТУ – прим.) и вернулся работать на малую родину. В свое время трудился в сельхозпредприятии в Морозовичах, затем в СП «Амипак»-ОАО (тогда это было предприятие «Сельхозтехника»). На работу в Буда-Кошелевский участок «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» пришел в 1995 году.

– В то время объект обслуживал три района: Буда-Кошелевский, Чечерский и Кормянский. Начинал я с должности контролера КПП, затем был старшим технологом, начальником участка, а вскорости меня назначили начальником цеха оптовой и розничной торговли, – рассказывает Сергей Петрович.

Нынешняя заправка в Буда-Кошелево буквально «рождалась» на глазах мужчины: построена она была в 1999 году, а три года назад претерпела масштабную реконструкцию с открытием торгового зала. Мало кто не заметил, какой современной и многофункциональной она теперь является. И нельзя не отметить, что все это стало возможным во многом благодаря хозяйскому подходу к делу со стороны Сергея Прусова, который, хоть и не скрывает, что искренне гордится результатами своего труда, признается, что без слаженной работы коллективов двух заправочных станций успех был бы невозможен.

– Как известно, короля делает свита. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы искренне поблагодарить своих работников, а это 21 человек, начиная техническим работником и заканчивая старшими операторами заправочных станций, за труд, профессионализм и ответственность. К слову, старшим операторам Наталье Рубановой и Светлане Воеводовой хочу выразить слова особой признательности, ведь именно на них лежит львиная доля ответственности за работу заправок, которых в нашем районе сегодня, как известно, две – №19 в Буда-Кошелево и №60 на Наспе. За сутки они обслуживают более 500 транспортных средств, и эти женщины на своих хрупких плечах несут эту непростую ношу, – отмечает Сергей Прусов. – А вообще, наша работа абсолютно на виду: если вдруг выйдет из строя колонка, или мойка, или подкачка шин, или пылесос – об этом станет известно всем. Поэтому работа у нас не останавливается ни на минуту.

Как говорится, по труду и почет. Поэтому вовсе неудивительно, что копилка наград Сергея Петровича буквально вчера пополнилась еще одной очень важной наградой: на торжественном мероприятии в Речице, посвященном Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, ему была вручена Почетная грамота концерна «Белнефтехим».





Наш второй герой, мастер службы наружных газопроводов и сооружений на них филиала ПО «Рогачевгаз» Буда-Кошелевский РГС Сергей Романовский, хоть, в отличие от Сергея Прусова, родился не здесь, но также с лихвой пригодился на Будакошелевщине, куда его семья переехала из Хойникского района в 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС.

На работу в горгаз Сергей Васильевич пришел в 1994 году, после окончания Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа и службы в армии. Сперва был слесарем по ремонту и обслуживанию газоиспользующего оборудования, затем матером по обслуживанию внутридомового газового оборудования, а в 2015 был назначен на нынешнюю должность.

– Наша бригада обслуживает ГРП (газорегуляторный пункт – прим.) и ШРП (шкафной регуляторный пункт – прим.). На обслуживании у нас 35 таких объектов. При необходимости проводим некоторые виды сварочных работ, – рассказывает Сергей Романовский. – Работа, как вы понимаете, очень ответственная, не терпит халатности и попустительства, требует большой внимательности и скрупулезности, ведь от этого зависит безопасность людей и имущества. Вместе с тем, всегда есть возможность для развития, ведь прогресс не стоит на месте, модернизируется и совершенствуется газовое оборудование, с которым нам приходится ежедневно иметь дело.

По словам руководителя предприятия Игоря Иванаускаса, Сергей Васильевич – мастер с большой буквы, настоящий профессионал своего дела, посвятивший однажды выбранной профессии четверть века. Его заслуги перед газовой службой неоднократно отмечались наградами различных уровней, в том числе и республиканского: в 2013 году Сергей Романовский был удостоен Почетной грамоты Министерства энергетики Республики Беларусь за многолетний добросовестный труд и профессиональное мастерство.

Марина ЛУСЕВИЧ

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